Omicidio Traiano, “Furia inaudita, colpire la vittima faceva parte del piano”

FOGGIA, 05/01/2023 – «Con una furia inaudita gli imputati sono scesi dall’auto, si sono precipitati nel locale, il minorenne ha brandito in modo ben visibile il coltello, il che dimostra la sua intenzione – e quindi quanto meno l’accettazione del rischio da parte dei complici – di usare l’arma non per intimidire ma per colpire.

Non ha usato il coltello per minacciare Francesco Traiano o i due dipendenti: attuando quanto prestabilito con estrema freddezza e determinazione, si è avventato immediatamente sulla vittima e l’ha colpita ripetutamente sferrando fendenti a organi vitali. In quel preciso momento A. T. e A. B, (i due maggiorenni complici del ragazzo che materialmente accoltellò il tabaccaio ndr) non hanno manifestato sdegno, sgomento o stupore e questo aspetto induce la Corte d’assise a ritenere che l’azione dell’esecutore materiale dell’accoltellamento non sia stata imprevedibile rispetto a quanto era stato programmato dai rapinatori, bensì fu attuativa di un piano preordinato e condiviso per raggiungere l’obiettivo prefissato a ogni costo: rapinare l’incasso del bar.

Significa che T. e B. sono responsabili a pieno titolo di concorso nell’omicidio, che non fu una iniziativa unilaterale del minorenne come sostenuto dai difensori; i due imputati, sebbene sprovvisti di coltello, hanno agito di concerto con il minore, al suo fianco, appoggiandolo e condividendo in toto il proposito criminoso». Lo scrivono i giudici nelle 117 pagine della motivazione della sentenza del 15 luglio scorso del processo ai 4 maggiorenni coinvolti nella sanguinosa rapina nel bar tabaccheria Gocce di caffè di via Guido Dorso del 17 settembre 2019 in cui fu accoltellato al volto il titolare Francesco Traiano, 38 anni, morto in ospedale il 9 ottobre successivo dopo 22 giorni in coma. Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno.