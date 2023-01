Premio Covid a dipendenti 118 Sanitaservice: “Il lupo che abbaia alla luna anche quando c’è il sole”

FOGGIA, 05/01/2022 – “In data odierna abbiamo avuto modo di leggere un comunicato stampa di una 0.S. che allarma i Lavoratori del 118 di Sanitaservice ASL FG (quelli internalizzati il 1° Gennaio 2021) del rischio di non accedere alla premialità COVID che spetta a tutti i dipendenti delle Sanitaservice regionali e dei Lavoratori del 118 contrattualizzati con le varie associazioni che gestiscono le postazioni di tutto il territorio regionale.

Per fare un po’ di chiarezza rispetto all’argomento la USB è costretta a prendere atto che la 0.S. emanatrice del comunicato si è svegliata a distanza di due anni dai fatti che riguardano i Lavoratori e, tra l’altro, dimostra di non aver chiaro la dinamica dei fatti che, come USB abbiamo affrontato sin dall’inizio (due anni addietro).

I FATTI

Sin da quando fu pubblicata la deliberazione regionale con la quale la Giunta regionale

impegnava, dai fondi regionali, la somma di 5 milioni di euro per “premiare” i Lavoratori delle

Sanitaservice e del 118 regionale per il lavoro svolto durante il periodo pandemico (prendendo a riferimento il periodo, come per i dipendenti del SSR, che va dal 15 marzo 2020 al 15 maggio 2020).

Subito la USB si attivò presso il Dipartimento della Salute e l’Assessorato regionale alla Sanità, per far capire che la situazione di circa 80 Lavoratori (e non 120) del 118 di 19 postazioni del foggiano era diversa rispetto alla totalità delle postazioni 118 (gestite dalle associazioni di volontariato) della regione Puglia e questo perché dal 1° gennaio 2021 tutte erano state internalizzate in Sanitaservice ASLFG. Quindi vi era un problema, anche pratico, di come far giungere questa premialità ai Lavoratori

nel frattempo internalizzati.

Sia il Dipartimento Salute che la Direzione Generale dell’ASL FG presero atto (fine 2021 e inizi 2022) di quanto da noi denunciato e ci rassicurarono che si sarebbe trovato un modo per non penalizzare questi Lavoratori anche perché, nel frattempo i Lavoratori avevano un sostituto di imposta diverso (oggi Sanitaservice) rispetto al periodo di riferimento.

Sinora quanto ci veniva “promesso” sia dal Dipartimento che dalla Direzione Generale della ASL FG è stato mantenuto e non abbiamo dubbi che questo problema avrà la conclusione che merita e che è quella del pagamento della premialità COVID, nei tempi previsti, anche per i Lavoratori internalizati il 1° gennaio 2021. Tra l’altro, oggi, nella stessa situazione si trovano i Lavoratori del 118 di Brindisi che dal 1° gennaio 2023 sono stati internalizzati in Sanitaservice ASL BR. Se poi la 0.S. che ha emanato quel comunicato vuol prendersi meriti che non ha è un altro fatto”. Lo riporta l’esecutivo USB Foggia.

Mangia Santo