“Ti mangio il cuore”: il primo film da attrice di elodie arriva su Paramount+

(MTV), 5 GENNAIO 2023 – Il film d’esordio di Elodie come attrice sta per arrivare in streaming e manca pochissimo. Ti mangio il cuore sarà infatti disponibile su Paramount+ a partire da venerdì 6 gennaio.

Dopo essere stato presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, ed essere uscito nei cinema di tutta Italia, Ti mangio il cuore approda per la prima volta in streaming sul piccolo schermo.

Un’occasione da non perdere per vedere come se la cava Elodie nelle vesti di interprete cinematografica. La cantante e ora anche attrice 32enne è anche l’interprete del tema portante della pellicola diretta da Pippo Mezzapesa, “Proiettili”, canzone che la vede collaborare con Joan Thiele, che è anche l’autrice della canzone insieme ad Elisa.

Nel cast di Ti mangio il cuore, oltre a Elodie, sono presenti anche Francesco Patanè, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta e Michele Placido.