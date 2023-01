Turista foggiana ustionata in un residence a Sulmona: scattano le verifiche

L’AQUILA, 05/01/2023 – Se la caverà con sei giorni di prognosi la turista di 58 anni, originaria di Foggia, che si è ustionata ad un mano a causa dell’incidente domestico verificatosi lo scorso 3 gennaio in un residence.

Una vacanza non proprio da incorniciare per la donna. L’ustione, come accertato dai Carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto, sarebbe dovuto al malfunzionamento del forno e del piano cottura, più precisamente alla saturazione. Da qui l’esplosione e la fiammata che hanno raggiunto la donna fino a provocare la leggera ustione alla mano.

Un caso che è stato ridimensionato dagli addetti ai lavori dal momento che, in prima battuta, sul posto si era portato perfino l’elisoccorso. A ricondurre la vicenda nell’alveo di un incidente domestico sono state le forze dell’ordine che provvederanno comunque nelle prossime ore a sentire il locatario e a svolgere le verifiche di rito sul piano cattura che risulta al momento inutilizzabile vista la messa in sicurezza effettuata dai Vigili del Fuoco. Tuttavia la prognosi non prevede la procedibilità d’ufficio. Lo riporta ondatv.tv