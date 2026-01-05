Il Comune di Manfredonia procede all’accertamento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 3 dicembre 2025.

È quanto dispone una determinazione del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo sostenibile, che ricostruisce il quadro normativo e regolamentare di riferimento e certifica le somme maturate nel periodo considerato.

Nel provvedimento si richiama, tra l’altro, che la sanzione scatta a fronte dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione: la norma nazionale prevede un importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro, con applicazione della misura massima in caso di abusi su aree o edifici di particolare tutela (ad esempio zone soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato).

Secondo la determinazione, nel periodo indicato risultano elevati e notificati tre verbali di contestazione, per un importo complessivo di 29.301 euro.

La somma viene accertata sul capitolo di entrata 1756 (“Proventi da sanzioni abusi edilizi art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001”), con imputazione all’esercizio finanziario 2025.

Un passaggio centrale riguarda la destinazione vincolata: l’atto specifica che le somme sono vincolate e devono essere utilizzate esclusivamente per la demolizione e la rimessione in pristino delle opere abusive, come previsto dal comma 4-ter dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001 e dal regolamento comunale. L’atto chiarisce inoltre che il titolo giuridico dell’accertamento risiede nel credito nascente dalla contestazione e notificazione delle violazioni e che, sul piano contabile, le somme sono considerate esigibili a partire dalla data di notifica, in coerenza con i principi applicati alla contabilità finanziaria.

A cura di Michele Solatia.