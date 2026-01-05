Edizione n° 5936

Home // Bari // Bari: il Cus ricorda Andrea Liddi, giovane nuotatore di 18 anni

ANDREA LIDDI Bari: il Cus ricorda Andrea Liddi, giovane nuotatore di 18 anni

Andrea era un ragazzo solare e determinato, che si distingueva non solo per le sue capacità sportive ma anche per i valori umani

Bari: il Cus ricorda Andrea Liddi, giovane nuotatore di 18 anni

Andrea Liddi - Fonte Immagine: telebari.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Gennaio 2026
Bari // Cronaca //

Il Centro Universitario Sportivo di Bari esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa di Andrea Liddi, giovane nuotatore di appena 18 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri a Bari.

Andrea era un ragazzo solare e determinato, che si distingueva non solo per le sue capacità sportive ma anche per i valori umani che trasmetteva quotidianamente. La sua passione per il nuoto, la dedizione agli allenamenti e il rispetto verso compagni e allenatori rimarranno nel cuore di tutta la famiglia del Cus Bari.

L’incidente ha coinvolto una moto guidata da un 17enne, anch’egli deceduto sul colpo. A bordo del veicolo c’era un altro ragazzo di 17 anni rimasto ferito, ma non in pericolo di vita. Secondo i primi rilievi della polizia, l’incidente potrebbe essere avvenuto mentre i giovani stavano provando la moto, senza che fosse in corso alcuna gara. La dinamica è attualmente al vaglio della Procura di Bari.

Anche l’istituto Marconi Hack, dove Andrea si era brillantemente diplomato lo scorso anno nel percorso quadriennale di Energia, ricorda il giovane come uno studente meraviglioso, diligente e sempre corretto. La scuola esprime vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che piangono la prematura scomparsa di Andrea.

La comunità sportiva e scolastica di Bari piange la perdita di un giovane talento, esempio di impegno e correttezza, stroncato troppo presto.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO