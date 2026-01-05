Edizione n° 5937

Borgo Mezzanone: ritrovate 19 auto rubate distrutte e date alle fiamme

BORGO MEZZANONE Borgo Mezzanone: ritrovate 19 auto rubate distrutte e date alle fiamme

A segnalare il ritrovamento è Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis., durante i controlli odierni

Borgo Mezzanone: ritrovate 19 auto rubate distrutte e date alle fiamme

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Diciannove auto rubate, in gran parte cannibalizzate e incendiate, sono state ritrovate nelle campagne del Foggiano.

A segnalare il ritrovamento è Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis. Durante i controlli odierni, gli ispettori hanno individuato 15 carcasse bruciate nei pressi dell’ex pista di Borgo Mezzanone e altre quattro auto cannibalizzate lungo il torrente Carapelle, tra Manfredonia e Cerignola.

Marasco sottolinea il rischio ambientale: “Prima di Natale avevamo pulito il torrente. Oggi, invece, l’amara sorpresa: le carcasse ostruiscono il normale deflusso dell’acqua“.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

4 commenti su "Borgo Mezzanone: ritrovate 19 auto rubate distrutte e date alle fiamme"

  1. Ma è mai possibile che non si riesce a individuare questi sciacalli e parassiti che continuano A RUBARE e abbandonare queste carcasse con un alto costo a carico dei cittadini??.
    Le varie grida e appelli di Marasco, nessuno li ascolta???.
    Solo lui riesce a vedere tutto questo schifo, nonostante le pattuglie di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Forestali….,????.
    È una vera VERGOGNA……

  3. Cosa aspettano i politici del territorio a premere per l’emanazione di una legge che preveda pene detentive severissime per questi parassiti che rubano invece di andare a lavorare! Intanto noi paghiamo assicurazioni salatissime e viviamo in un clima di costante paura.

