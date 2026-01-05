Diciannove auto rubate, in gran parte cannibalizzate e incendiate, sono state ritrovate nelle campagne del Foggiano.

A segnalare il ritrovamento è Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis. Durante i controlli odierni, gli ispettori hanno individuato 15 carcasse bruciate nei pressi dell’ex pista di Borgo Mezzanone e altre quattro auto cannibalizzate lungo il torrente Carapelle, tra Manfredonia e Cerignola.

Marasco sottolinea il rischio ambientale: “Prima di Natale avevamo pulito il torrente. Oggi, invece, l’amara sorpresa: le carcasse ostruiscono il normale deflusso dell’acqua“.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.