Carnevale di Larino 2026: la 51ª edizione tra cartapesta, tradizione e comunità

Larino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale molisano: il Carnevale di Larino 2026, che raggiunge la 51ª edizione. Una manifestazione che, anno dopo anno, è diventata simbolo di identità, partecipazione e creatività, capace di coinvolgere l’intera città e richiamare visitatori anche da fuori regione.

Le date da segnare in agenda sono 14, 15, 21 e 22 febbraio 2026, quattro giornate in cui Larino si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, animato da sfilate, musica, maschere e spettacoli.

Dalle tradizioni popolari al Carnevale moderno

Le origini del Carnevale larinese affondano nelle consuetudini popolari del primo Novecento, quando bambine e bambini, travestiti con abiti tradizionali, giravano per le strade del centro storico cantando e festeggiando. Da quelle pratiche spontanee nasce, negli anni Settanta, il Carnevale così come lo conosciamo oggi, con i primi carri allegorici costruiti grazie all’impegno delle parrocchie e dei giovani del posto.

Con il passare del tempo, la manifestazione si è strutturata, diventando un evento organizzato ma senza perdere la sua anima popolare e comunitaria.

I carri allegorici: l’anima della festa

Il cuore del Carnevale di Larino sono i carri allegorici in cartapesta, frutto di mesi di lavoro nei capannoni, dove artigiani, volontari e appassionati trasformano idee e bozzetti in grandi strutture mobili. I temi spaziano dalla satira sociale all’immaginario fantastico, offrendo al pubblico uno spettacolo fatto di colori, movimento e ironia.

Accanto ai carri, sfilano gruppi mascherati e maschere isolate, contribuendo a creare un’atmosfera di festa diffusa che coinvolge grandi e piccoli.

Negli ultimi anni, il Carnevale di Larino ha ampliato il suo raggio d’azione, puntando anche su laboratori creativi e percorsi dedicati alle scuole. La cartapesta diventa così non solo strumento di spettacolo, ma anche occasione educativa, capace di trasmettere saperi artigianali e senso di appartenenza alle nuove generazioni.