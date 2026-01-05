Edizione n° 5936

Carnevale di Putignano 2026: dove tutto è il contrario di tutto

Carnevale di Putignano 2026: dove tutto è il contrario di tutto

Prima delle grandi parate, Putignano vive una serie di riti tradizionali, noti come i “Giovedì del Carnevale”

Carnevale di Putignano 2026: dove tutto è il contrario di tutto

Carnevale di Putignano 2026: dove tutto è il contrario di tutto

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Gennaio 2026
Attualità

Il Carnevale di Putignano non si consuma in un solo giorno, ma è un lungo racconto collettivo che attraversa settimane di eventi, riti popolari, sfilate e momenti simbolici. La 632ª edizione, in programma tra gennaio e febbraio 2026, conferma la manifestazione pugliese come una delle più antiche e identitarie d’Europa, capace di unire tradizione e contemporaneità sotto il segno della satira e dell’ironia.

Il tema scelto per quest’anno, “Dove tutto è il contrario di tutto”, sintetizza perfettamente lo spirito del Carnevale putignanese: uno spazio simbolico in cui le regole si ribaltano, i ruoli si confondono e la creatività diventa strumento di riflessione sociale.

Una tradizione lunga oltre sei secoli

Le origini del Carnevale di Putignano risalgono al 1394, quando l’arrivo delle reliquie di Santo Stefano Protomartire fu accompagnato da canti, balli e improvvisazioni popolari. Da allora, la festa non si è mai interrotta, evolvendosi nel tempo ma mantenendo un forte legame con le sue radici contadine e comunitarie.

Ancora oggi il Carnevale è un rito collettivo che coinvolge l’intera città: artigiani, associazioni, famiglie e visitatori partecipano a un calendario fitto di appuntamenti che culminano nelle celebri sfilate dei carri allegorici.

Il calendario dei riti popolari

Prima delle grandi parate, Putignano vive una serie di riti tradizionali, noti come i “Giovedì del Carnevale”, ognuno dedicato simbolicamente a una categoria sociale. Tra gli appuntamenti principali:

  • 17 gennaio – Sant’Antonio
  • 22 gennaio – Giovedì delle vedove e dei vedovi
  • 29 gennaio – Giovedì dei pazzi
  • 2 febbraio – Festa dell’Orso
  • 5 febbraio – Giovedì delle donne sposate
  • 12 febbraio – Giovedì dei cornuti
  • 14 febbraio – San Valentino

Eventi che mescolano folklore, ironia e tradizione, trasformando le strade della città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Le grandi sfilate dei carri allegorici

Il cuore del Carnevale resta rappresentato dalle sfilate dei carri allegorici in cartapesta, autentiche opere d’arte realizzate nei capannoni dai maestri cartapestai. I carri, spesso ispirati all’attualità politica, sociale e culturale, utilizzano la satira come linguaggio universale.

Le giornate principali delle sfilate sono:

  • 1 febbraio 2026 – sfilata pomeridiana
  • 7 febbraio 2026 – sfilata serale
  • 15 febbraio 2026 – sfilata domenicale
  • 17 febbraio 2026 – gran finale del Martedì Grasso

Ogni giornata è accompagnata da musica, gruppi mascherati, spettacoli e iniziative collaterali che rendono l’esperienza immersiva e coinvolgente.

La maschera e l’identità

Simbolo indiscusso del Carnevale è Farinella, la maschera ufficiale di Putignano: figura colorata, ironica e irriverente, che incarna l’anima popolare della festa. Intorno a lui ruota un immaginario fatto di parodia, libertà espressiva e spirito critico.

Un evento che parla al presente

Negli ultimi anni il Carnevale di Putignano ha saputo rinnovarsi, attirando un pubblico sempre più ampio anche grazie alla comunicazione digitale e all’attenzione per i temi contemporanei. Le edizioni recenti hanno registrato decine di migliaia di presenze dal vivo e una forte visibilità sui social, confermando il Carnevale come un evento culturale di rilevanza nazionale.

Un invito a vivere il Carnevale

Partecipare al Carnevale di Putignano significa entrare in un mondo capovolto, dove per qualche settimana tutto può essere guardato con occhi diversi. Tra tradizione e innovazione, satira e festa, la città rinnova ogni anno il suo patto con la storia e con il futuro.

Perché a Putignano il Carnevale non si guarda soltanto: si vive.

