5 Gennaio 2026 - ore  09:00

5 Gennaio 2026 - ore  09:06

Chivu afono, Kolarov ai microfoni: "Il mister urla più di Inzaghi"

CHIVU KOLAROV Chivu afono, Kolarov ai microfoni: “Il mister urla più di Inzaghi”

Ai microfoni di Dazn, è stato Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, a presentarsi per commentare la partita, visto che l’allenatore è afono

Aleksandar Kolarov - Fonte Immagine: gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Gennaio 2026
Ai microfoni di Dazn, è stato Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, a presentarsi per commentare la partita, visto che l’allenatore è afono. Il difensore serbo ha sottolineato il ruolo di guida di Chivu: “Lui parla in modo chiaro e bello, e io devo mantenere un buon livello di comunicazione con la squadra. A Riad abbiamo sfruttato poco le occasioni, ma la squadra ha giocato bene fin dal primo minuto”.

Kolarov ha elogiato anche Lautaro Martínez, definendolo “straordinario e leader anche in allenamento, non sbaglia mai“. L’azione del primo gol, ha spiegato, è stata il frutto di un lavoro tattico preciso: “Abbiamo cercato di isolare Thuram davanti ai difensori e costruire il quadrato attorno a lui, e Lautaro ha saputo muoversi perfettamente“.

Riguardo alle novità della stagione con Chivu, Kolarov ha chiarito: “Non volevamo stravolgere nulla, ma aggiungere dettagli. Abbiamo lavorato su alcuni punti umani e molto sul campo. La squadra sta prendendo una piega importante: siamo primi e vogliamo rimanerci“.

E sul confronto tra Chivu e Simone Inzaghi in fatto di grinta: “Chivu sembra calmo, ma urla più di Inzaghi“, ha rivelato Kolarov, tra il serio e il sorriso, confermando la passione e la determinazione del tecnico romeno.

Lo riporta gazzetta.it.

