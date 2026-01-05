Foggia, 05 gennaio 2025. Con odierno provvedimento, a seguito di rito abbreviato, il Tribunale di Foggia, ha disposto l’immediata scarcerazione del manfredoniano A. D., difeso dagli avvocati Gabriele Esposto e Michele Gentile, imputato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di 122 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

L’uomo era stato arrestato nel corso della mattinata del 27 agosto scorso a Manfredonia e condotto inizialmente nel carcere di Foggia. Successivamente era stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il giudice, al termine della discussione e dopo la camera di consiglio, ha accolto la tesi difensiva degli avvocati, derubricando il reato nell’ipotesi di lieve entità, fattispecie che prevede un trattamento sanzionatorio significativamente più favorevole.

Alla luce di tale decisione, il Tribunale ha disposto la sospensione della pena irrogata e l’immediata liberazione dell’imputato.