La notte del debutto in Serie A resterà indelebile per Matteo Lavelli, giovane attaccante classe 2006 dell’Inter U23. Entrato negli ultimi minuti della sfida contro il Bologna su richiesta di Lautaro Martínez, Lavelli ha ricevuto l’abbraccio di Thuram e l’applauso dei tifosi di San Siro, regalando emozioni uniche al giovane centravanti.

Figlio di un ex calciatore e con il fratello attualmente alla Pro Sesto, Lavelli è considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio italiano. Nel percorso nelle giovanili nerazzurre, tra Under 18 e Primavera, si è distinto per la sua prolificità sotto porta e il fisico imponente, entrando già nel giro della Nazionali giovanili italiane.

Soprannominato “Pocho” per l’assonanza con Lavezzi, Lavelli ha recentemente firmato un contratto pluriennale con l’Inter fino al 2029, a conferma della fiducia del club nel suo talento.

Dopo il match, il giovane ha dichiarato a InterTv: “Me la sono goduta al massimo. Da interista questo è lo stadio più bello del mondo. Chivu mi ha detto solo di fare quello che so fare“. E aggiunge riguardo i modelli a cui si ispira: “A tutti gli attaccanti dell’Inter in rosa, posso prendere da tutti“.

Con questo esordio, Lavelli entra ufficialmente nel calcio dei grandi, pronto a costruire la sua carriera tra emozioni, gol e applausi.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.