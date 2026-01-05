Il Calcio Foggia 1920 smentisce in maniera netta qualsiasi trattativa in corso per la cessione della società. Con una nota ufficiale, il club rossonero ha replicato all’articolo pubblicato da Tuttomercatoweb, nel quale si ipotizzava un imminente passaggio di proprietà a Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, attuali proprietari dell’Heraclea.

Secondo quanto riportato nell’articolo, firmato da Daniele Uccellieri, i due imprenditori – insieme a un gruppo di imprenditori foggiani – starebbero lavorando alla creazione di una NewCo con l’obiettivo di rilevare il club e avviare un nuovo corso societario. Ricostruzione che la società definisce totalmente priva di fondamento. Il Calcio Foggia 1920 chiarisce che, nonostante la disponibilità alla cessione più volte manifestata dal patron Nicola Canonico, ad oggi non è pervenuta alcuna offerta, né ufficiale né informale, per l’acquisizione del club.

«Qualsiasi ricostruzione diversa da questa è totalmente priva di fondamento e non rispecchia la realtà dei fatti», si legge nella nota ufficiale.

La società sottolinea inoltre come il club stia vivendo una fase di ritrovata stabilità, dopo un periodo definito “drammatico e doloroso”, segnato da atti mafiosi che hanno colpito duramente non solo la società, ma l’intera comunità rossonera.

“Notizie che creano confusione e tensioni inutili”

Nel comunicato, il Foggia evidenzia il percorso di ricostruzione intrapreso negli ultimi mesi, fatto di responsabilità, sacrificio e rispetto, ribadendo l’inaccettabilità della diffusione di notizie non verificate. «È inaccettabile che, senza alcuna verifica e senza riscontri ufficiali, si pubblichino notizie di questo genere, che hanno come unico effetto quello di destabilizzare l’ambiente, creare confusione e alimentare inutili tensioni attorno alla squadra e alla società».

Comunicazioni solo dai canali ufficiali

Il club rossonero ribadisce infine che qualsiasi comunicazione riguardante il futuro societario sarà diffusa esclusivamente attraverso i canali ufficiali, invitando gli organi di stampa a esercitare il proprio ruolo con serietà, responsabilità e rispetto della verità, soprattutto alla luce del delicato contesto storico vissuto dalla società.

La società si riserva inoltre di tutelare la propria immagine e quella della città di Foggia in tutte le sedi opportune.