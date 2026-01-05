La Polizia Locale prosegue anche questa settimana i controlli delle soste irregolari nelle principali vie cittadine, utilizzando la tecnologia elettronica Street Control per garantire maggiore sicurezza e fluidità del traffico.
Gli interventi saranno effettuati secondo il seguente calendario:
- Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 14: controlli in Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione con Via Arpi e Via Sen. Raffaele Nannarone.
- Mercoledì 7 gennaio, dalle 15 alle 21: monitoraggio nella zona pedonale compresa tra Via Duomo e Via Arpi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Viale Manfredi.
- Venerdì 9 gennaio, dalle 8 alle 14: controlli in Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone, Piazza della Libertà e Via della Repubblica, a partire dall’intersezione con Via Arpi.
La Polizia Locale invita tutti i cittadini a rispettare le norme di sosta per evitare sanzioni e contribuire a una circolazione più ordinata e sicura.