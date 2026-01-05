Francesco Ippolito, dal primo posto su LinkedIn alla sua città: "Foggia è casa, io ci credo ancora"

Un anno da incorniciare, ma raccontato senza trionfalismi e con un filo emotivo che riporta tutto a Foggia, ovvero a casa.

Francesco Ippolito, ingegnere, giornalista e divulgatore, ha chiuso il 2025 con un riconoscimento che lo colloca ai vertici della comunicazione scientifica su LinkedIn in Italia. A certificarlo sono i dati della piattaforma Favikon: nel 2025 Ippolito si è classificato primo in Italia come creatore di contenuti sia nella categoria “Science – General” sia nella categoria “STEM” (discipline scientifiche e tecnologiche).

Nel suo rewind di fine anno pubblicato sul suo profilo LinkedIn, però, la prima parola non è “classifica”: “Prima dei numeri c’è una cosa che non voglio dare per scontata, le persone“, scrive, ringraziando chi ogni giorno segue e alimenta la discussione. Il successo online non viene presentato come un punto d’arrivo, ma come un impegno: “Lo scrivo con gratitudine, perché è un onore enorme e anche una responsabilità“, sottolinea l’ingegner Ippolito, che lega il risultato a un’idea precisa di comunicazione: “Significa che la divulgazione tecnica, quando è chiara e onesta, può davvero arrivare lontano“.

Un percorso nato dalla scrittura, passato dallo sport e arrivato all’ingegneria

Nel racconto dell’ingegnere Francesco Ippolito c’è una traiettoria coerente che parte presto, a sedici anni. Da lì, la firma sul Corriere dello Sport e un progetto editoriale diventato un caso, un libro diventato bestseller, “Le maglie dell’Inter” – pubblicato con la società nerazzurra – nel quale ha raccontato e ridisegnato oltre un migliaio di divise della storia del club (con un sogno nel cassetto, ripetere quell’operazione anche con il Foggia). Parallelamente, gli studi: “Ho capito che potevo unire la passione per la scrittura e per la divulgazione con i miei studi, al Politecnico di Bari, in ingegneria civile e strutturale“.

Unire le cose, più che sceglierne una sola: è questo il filo che attraversa la sua storia. E oggi quella sintesi si vede anche nel lavoro quotidiano. Ippolito racconta infatti di seguire, con Impresa Pizzarotti, come ufficio tecnico di cantiere la realizzazione della nuova linea ad alta velocità Napoli-Bari, definita “un’infrastruttura vitale per la nostra terra“, per la quale Pizzarotti e Webuild stanno costruendo – tra le province di Foggia e di Avellino – i due lotti terminali Bovino-Orsara e Hirpinia-Orsara.

Foggia al centro: “Non è solo lavoro: è appartenenza”

Ma il passaggio più intenso del post è quello che riguarda Foggia e il ritorno al Sud. Ippolito lo descrive come qualcosa che va oltre il curriculum: “Dentro questa fatica bella c’è un desiderio che non riesco neanche a chiamare ambizione, perché è qualcosa di più. È radice“. E spiega quale sia questa radice: “Vorrei che il mio nome potesse stare accanto a quello del mio territorio, come hanno fatto i miei genitori, i miei nonni e chi è venuto prima di loro, con discrezione e rispetto“.

Il ritratto della città è netto e affettuoso, senza retorica: “La mia Foggia non è semplice, non lo è mai stata. Ti tempra, ti sfianca, ti mette davanti a tutto quello che funziona e a tutto quello che va aggiustato“. È qui che Ippolito lega la crescita personale alla geografia: “Io qui ci sono nato, qui ho imparato cosa significa stringere i denti e non mollare“. E poi la scelta di tornare: “Essere tornato a lavorare al Sud, oltre due anni fa, mi emoziona, perché è un modo per restituire qualcosa a casa. Tornare qui a lavorare significa guardare la mia terra ogni giorno negli occhi e dirle ‘Io ci credo ancora’“. Una frase che, più di ogni numero, riassume il senso del suo 2025: “Mi onora poterlo fare, perché non è solo lavoro. È appartenenza“.