Una turista fiorentina di 47 anni, Letizia Ciampi, è stata trovata morta il 2 gennaio nella stanza di un albergo a Fuerteventura, nelle Canarie, dopo essere stata dimessa due volte dal pronto soccorso con una diagnosi di stress. La causa del decesso potrebbe essere un edema polmonare, come riferito dai medici locali.

La donna era arrivata sull’isola il 31 dicembre con un volo da Pisa per festeggiare il Capodanno insieme a un amico. Poco dopo l’atterraggio, Letizia avrebbe lamentato dolori al petto e difficoltà respiratorie, decidendo di recarsi al pronto soccorso. Dopo le analisi, i medici le avrebbero diagnosticato uno “stress accumulato”, dimettendola con il consiglio di sottoporsi a ulteriori accertamenti polmonari una volta tornata in Italia.

Nonostante la dimissione, i sintomi della donna non miglioravano. La sera del 31 dicembre, dopo aver rifiutato di partecipare al cenone di Capodanno, chiamò l’ambulanza per tornare al pronto soccorso. Anche in questa seconda visita, la diagnosi rimase la stessa e Letizia fu nuovamente dimessa. Tornata in camera, segnalò il suo malessere a un contatto prima di andare a letto.

All’alba del 1° gennaio, l’amico, non ricevendo risposta, tentò di mettersi in contatto con lei e riuscì a raggiungerla solo il 2 gennaio insieme al proprietario del b&b e ai pompieri. Letizia fu trovata senza vita sul letto, con gocce di sangue sul lenzuolo. Lunedì 5 gennaio è prevista l’autopsia sul corpo della donna.

Agente di commercio e conosciuta a Firenze anche per il suo impegno politico, Letizia viveva a Reggello con la madre, ora distrutta dal dolore. L’amica ricorda la giovane come una persona solare e dinamica: “Avevo solo lei, eravamo noi due. La mia amata figlia, non so come andare avanti”.

La vicenda ha suscitato grande commozione a Firenze e tra chi conosceva Letizia, lasciando aperti interrogativi sulle circostanze che hanno portato alla sua morte improvvisa.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.