“Il talento incontra il cuore”: a Manfredonia una serata di beneficenza tra cucina, solidarietà e inclusione

Manfredonia – Talento, passione e solidarietà si incontrano in una serata che promette di unire emozioni e impegno sociale.

Sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 20.30, il Regiohotel Manfredi ospiterà l’evento benefico “Il talento incontra il cuore”, una serata di gala con show cooking promossa dal Rotary Club Manfredonia, Slow Food Manfredonia e ARS, con l’obiettivo di sostenere iniziative dedicate a ragazzi “speciali”.

L’iniziativa nasce dalla volontà del Rotary Club Manfredonia, guidato dal presidente Raffaele Fartone, di Slow Food Manfredonia e dell’associazione ARS, presieduta da Monica Mantovano, di coniugare l’eccellenza gastronomica con l’attenzione al sociale, creando un momento di condivisione capace di lasciare un segno concreto sul territorio.

Cuore della serata sarà lo show cooking, durante il quale la cucina diventerà linguaggio universale di solidarietà, raccontando storie di talento, dedizione e rispetto delle persone e delle diversità. Un’esperienza che andrà oltre il semplice evento gastronomico, trasformandosi in un vero e proprio messaggio di attenzione verso i più fragili.

Il ricavato della serata sarà destinato in parte in beneficenza.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 5728403.