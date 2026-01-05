Edizione n° 5937

BALLON D'ESSAI

PANETTONI DENUNCE // Panettoni industriali spacciati per artigianali: due denunce
5 Gennaio 2026 - ore  09:00

CALEMBOUR

SIMONE DAL BON // Simone Dal Bon trovato morto sul Pasubio: recuperato in elicottero il corpo
5 Gennaio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il profilo // Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre, ma solo a titolo definitivo

CHIESA, RITORNO? Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre, ma solo a titolo definitivo

La Juventus torna a pensare a Federico Chiesa. L’esterno offensivo, passato al Liverpool nell’estate del 2024, è nuovamente finito nel radar dei bianconeri

Federico Chiesa rischia di non ricevere la medaglia della Premier League

Federico Chiesa - Fonte Immagine: calciomercato.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Gennaio 2026
Il profilo // Sport //

La Juventus torna a pensare a Federico Chiesa. L’esterno offensivo, passato al Liverpool nell’estate del 2024, è nuovamente finito nel radar dei bianconeri, che hanno avviato un primo sondaggio esplorativo per valutare la possibilità di un suo ritorno a Torino.

Il contatto c’è stato con l’entourage del giocatore: la Juve avrebbe chiesto informazioni su un’eventuale operazione in prestito. Una formula che, però, al momento non trova il gradimento del Liverpool. Il club inglese, infatti, ha aperto all’idea di una cessione, ma esclusivamente a titolo definitivo, chiudendo dunque alla possibilità di un trasferimento temporaneo.

La situazione resta in evoluzione e non sono esclusi nuovi sviluppi nei prossimi giorni, ma la distanza sulla formula dell’operazione rappresenta al momento il principale ostacolo alla trattativa.

I numeri di Chiesa al Liverpool

Federico Chiesa, arrivato ad Anfield nell’estate del 2024, ha totalizzato finora 34 presenze complessive con la maglia dei Reds, 20 delle quali nella stagione in corso. Il suo impiego è stato però limitato: 469 i minuti giocati tra Premier League, Champions League e Carabao Cup. Due le reti messe a segno a inizio stagione, contro Bournemouth e Crystal Palace.

L’esterno azzurro è legato al Liverpool da un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Lo riporta skysport.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO