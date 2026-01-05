La Juventus torna a pensare a Federico Chiesa. L’esterno offensivo, passato al Liverpool nell’estate del 2024, è nuovamente finito nel radar dei bianconeri, che hanno avviato un primo sondaggio esplorativo per valutare la possibilità di un suo ritorno a Torino.

Il contatto c’è stato con l’entourage del giocatore: la Juve avrebbe chiesto informazioni su un’eventuale operazione in prestito. Una formula che, però, al momento non trova il gradimento del Liverpool. Il club inglese, infatti, ha aperto all’idea di una cessione, ma esclusivamente a titolo definitivo, chiudendo dunque alla possibilità di un trasferimento temporaneo.

La situazione resta in evoluzione e non sono esclusi nuovi sviluppi nei prossimi giorni, ma la distanza sulla formula dell’operazione rappresenta al momento il principale ostacolo alla trattativa.

I numeri di Chiesa al Liverpool

Federico Chiesa, arrivato ad Anfield nell’estate del 2024, ha totalizzato finora 34 presenze complessive con la maglia dei Reds, 20 delle quali nella stagione in corso. Il suo impiego è stato però limitato: 469 i minuti giocati tra Premier League, Champions League e Carabao Cup. Due le reti messe a segno a inizio stagione, contro Bournemouth e Crystal Palace.

L’esterno azzurro è legato al Liverpool da un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Lo riporta skysport.it.