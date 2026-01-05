Lorena Bianchetti: «Dissi no a 400 mila euro per un calendario sexy»

Lorena Bianchetti non usa giri di parole. Storico volto di A sua immagine su Rai 1, rivendica una fede vissuta senza ostentazioni e senza “uniformi”: «Condurre un programma religioso non significa che debba mettermi il saio. La fede non si ostenta negli abiti». In un’intervista al Corriere della Sera ripercorre 35 anni di carriera e alcuni passaggi delicati della sua vita privata, tra orgoglio, sacrifici e scelte mai “al ribasso”.

Dice di non dovere nulla a nessuno se non a se stessa: «Mi sono fatta il mazzo, nulla è arrivato gratis». Una determinazione che, a suo dire, aveva già da bambina: a 7 anni fece persino lo sciopero della fame per tornare a seguire danza classica.

Al giudizio degli altri risponde con ironia e fermezza: «Tutta casa, chiesa e Rai? E allora?». E sottolinea di non aver mai accettato compromessi “di immagine”.

Il “no” da 400 mila euro

Tra gli episodi simbolo cita il rifiuto, nel 2007, di un calendario sexy pagato 400 mila euro: soldi che le avrebbero fatto comodo, ammette, ma non se l’è sentita. Aggiunge però di essersi comprata comunque casa. Ricorda anche che nei primi anni Duemila la sua popolarità (e la sua bellezza) erano molto notate, con toni da aneddoto personale.

Il caso delle immagini su un sito porno

Poi il capitolo più amaro: racconta di essere finita, senza consenso, su un sito a luci rosse con immagini generate (o alterate) dall’intelligenza artificiale. Inizialmente non capiva l’ondata di telefonate, finché il marito le spiegò cosa stava succedendo. Lui la prendeva con leggerezza, lei invece racconta panico e un senso di violazione: pur riconoscendo che i fotomontaggi fossero “fatti male” e quindi poco credibili, dice di essersi sentita «violentata, derubata».

Fede, Papi e futuro

Il lavoro le ha permesso di incontrare quattro Papi, ma per lei il ricordo più forte è legato a Papa Francesco: «per me è stato come un padre». Nella quotidianità si guida con una regola semplice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Si definisce più “peccatrice” che “santa” con una confessione molto terra-terra: «Mi ingozzo di amatriciana».

E sul futuro lascia la porta aperta: ama il suo programma, ma se arrivasse una chiamata per altro, «io ci sono».