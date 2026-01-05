MANFREDONIA – Malfunzionamenti dei badge, fasce orarie di conferimento ritenute troppo limitate, aree da bonificare con regolarità, cassoni da svuotare più spesso per evitare che i rifiuti tornino in casa. E ancora: più telecamere per contrastare l’abbandono illecito e un sistema di consegna delle tessere da ripensare, magari puntando sulla spedizione o su sportelli decentrati, più comodi rispetto alla sede ASE.

È il quadro delle criticità emerse nella prima fase di sperimentazione delle isole ecologiche informatizzate nei Comparti Ca, portato all’attenzione della VI Commissione consiliare “Urbanistica e sviluppo sostenibile” durante un’audizione che si è svolta il 5 gennaio 2026.

Alla seduta ha partecipato una rappresentanza di residenti direttamente interessati dal nuovo modello di raccolta: un passaggio che la Commissione ha voluto esplicitamente per raccogliere segnalazioni operative e indicazioni dal territorio, prima che la transizione si completi con la definitiva sospensione della raccolta porta a porta nelle zone coinvolte.

L’obiettivo, hanno ribadito più componenti, è intervenire ora – nella fase di rodaggio – per correggere errori, rimodulare turni e procedure, rendendo il servizio più efficiente e accettabile.

Tra i punti più contestati dai cittadini c’è il funzionamento dei badge: diversi utenti avrebbero riscontrato difficoltà nell’accesso ai contenitori informatizzati, con conseguenti disagi nei conferimenti. Non meno rilevante la richiesta di prolungare le fasce orarie: secondo i residenti, gli attuali orari non coprirebbero adeguatamente le esigenze di famiglie e lavoratori, soprattutto nei periodi di maggiore produzione di rifiuti domestici. Sul fronte del decoro, è stata segnalata la necessità di una pulizia programmata e costante delle aree, così come l’installazione di ulteriori telecamere per scoraggiare l’abbandono incontrollato, che rischia di trasformare le postazioni in punti critici.

Uno dei nodi più urgenti riguarda però la frequenza di svuotamento dei cassoni: quando i contenitori risultano pieni, diversi residenti riferiscono di essere costretti a riportare i sacchi a casa, con evidenti problemi igienico-sanitari e un effetto boomerang sul rispetto delle regole. Da qui la richiesta di un calendario più serrato o di un monitoraggio più puntuale che consenta interventi rapidi nei momenti di saturazione.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla consegna delle tessere. La prima modalità adottata è stata giudicata poco “proficua” e, secondo i cittadini, andrebbe sostituita o integrata con soluzioni più pratiche. È emerso che non tutti gli utenti hanno ritirato il badge: per recuperare i ritardi e ridurre i disagi, è stata avanzata l’ipotesi di aprire uno sportello più vicino ai Comparti Ca rispetto alla sede ASE, indicando luoghi ritenuti più accessibili come la chiesa di San Pio o il PalaTomaiuolo. In alternativa, è stata proposta la spedizione del badge, per evitare ulteriori code e spostamenti.

Dal confronto sono arrivati anche i contributi dei membri della Commissione. Il presidente Alfredo De Luca ha richiamato il ruolo dell’organismo consiliare, sottolineando le funzioni di controllo ispettivo e verifica “delle situazioni in atto”. La transizione alle isole ecologiche informatizzate, ha spiegato, nasce dall’obiettivo di efficientare il servizio e costruire le condizioni per una possibile riduzione della TARI, legata – nelle intenzioni – a un minore impiego di personale e a una gestione più razionale. De Luca ha rimarcato che i mesi di sperimentazione sono decisivi per “comprendere le problematiche e modulare meglio il servizio” in sinergia con ASE e con l’assessorato competente.

Durante l’incontro, il vicepresidente della Commissione consiliare in oggetto, Giuseppe Marasco, ha invece portato l’attenzione sulle esperienze di altri territori, citando esempi di città come Termoli e Vasto dove sistemi analoghi sarebbero in funzione “con successo” da anni. Marasco ha insistito soprattutto sul potenziale vantaggio economico per i cittadini: la tessera magnetica consentirebbe di collegare i conferimenti a meccanismi di premialità, con detrazioni sulla cartella TARI in base alla quantità e alla regolarità dei conferimenti. Secondo quanto riferito, i risparmi potrebbero oscillare da 100 euro fino a 180-200 euro per gli utenti più virtuosi.

La partita, ora, si gioca sulla capacità di trasformare la sperimentazione in un servizio stabile, affidabile e controllato.

L’audizione in Commissione ha messo in fila richieste concrete e criticità operative: dalla tecnologia (badge) alla logistica (svuotamenti), fino a presidio e decoro (pulizia e telecamere).