Manfredonia, un cuore aperto alla fede e alla fraternità: nasce il Gruppo “Maria Madonna Scioglie Nodi”

Un luogo di preghiera, ascolto e accoglienza, dove la fede si intreccia con la fraternità e la condivisione diventa strumento di conforto umano. È questa la missione del Gruppo di Preghiera e Accoglienza “Maria Madonna Scioglie Nodi”, realtà attiva a Manfredonia, sostenuta con l’appoggio del Frate Guardiano del Convento di Santa Maria delle Grazie.

Il gruppo nasce con l’obiettivo di offrire vicinanza spirituale e sostegno concreto a chi attraversa momenti di difficoltà, ma anche di condividere gioie, esperienze e percorsi di crescita personale e comunitaria. Un’iniziativa aperta a tutti, senza distinzioni, che mette al centro la persona e il valore dell’incontro.

Il cuore dell’attività è rappresentato dai momenti di preghiera, che si svolgono presso il Convento di Santa Maria delle Grazie, luogo simbolo di raccoglimento e spiritualità. Qui i partecipanti affidano alla Madonna Scioglie Nodi le proprie fatiche quotidiane e le speranze, in un clima di fede, silenzio e meditazione.

Accanto alla dimensione spirituale, il gruppo promuove anche una forte esperienza di accoglienza e fraternità grazie alla Casa di Accoglienza, uno spazio pensato come ambiente familiare e inclusivo. Un luogo dove è possibile trascorrere del tempo insieme, condividere un pasto, dialogare, raccontarsi e organizzare momenti comunitari all’insegna della semplicità e della gioia.

Gli incontri di fraternità si svolgono presso la Casa di Accoglienza, il cui indirizzo viene comunicato al primo contatto, a tutela di un clima riservato e autentico.

Il Gruppo “Maria Madonna Scioglie Nodi” è presente anche sui principali canali social, per mantenere un contatto costante con la comunità e diffondere messaggi di speranza e condivisione. È possibile ricevere informazioni e aderire alle attività contattando il numero 379 3132879 o seguendo le pagine Facebook e Instagram dedicate, oltre al canale Telegram ufficiale.

Un’iniziativa che rappresenta un segno concreto di ascolto, accoglienza e fede vissuta, capace di rispondere al bisogno, sempre più diffuso, di comunità e spiritualità autentica.