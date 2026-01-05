Mons. Ferretti ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV

Questa mattina Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata l’arcivescovo di Foggia-Bovino, monsignor Giorgio Ferretti, al quale ha espresso attenzione e vicinanza per le problematiche che interessano la terra di Capitanata, sottolineando al tempo stesso la forte volontà di riscatto della sua gente.

Nel corso dell’incontro, il Santo Padre e l’arcivescovo hanno affrontato diversi temi, tra cui il rapporto della Chiesa con la società e con il mondo della cultura, le difficoltà quotidiane delle persone, in particolare dei più poveri e dei migranti, nonché le gravi piaghe della disoccupazione e della criminalità. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e alle prospettive per il loro futuro.

Papa Leone XIV ha manifestato la sua vicinanza ai giovani e ha chiesto a monsignor Ferretti di portare alla Chiesa di Foggia-Bovino la sua benedizione e il suo saluto, esortando tutti a vivere e a comunicare l’amicizia e la sequela di Gesù Cristo.

Il Pontefice ha inoltre invitato la Chiesa di Capitanata ad aprirsi a un tempo di maggiore estroversione e comunicazione della “vita buona” del Vangelo. Monsignor Ferretti, infine, ha ringraziato il Papa per la sua costante vicinanza alla nostra terra e per il suo instancabile messaggio di pace.

Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi di Foggia-Bovino