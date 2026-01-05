Edizione n° 5937

BALLON D'ESSAI

PANETTONI DENUNCE // Panettoni industriali spacciati per artigianali: due denunce
5 Gennaio 2026 - ore  09:00

CALEMBOUR

SIMONE DAL BON // Simone Dal Bon trovato morto sul Pasubio: recuperato in elicottero il corpo
5 Gennaio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Mons. Ferretti ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV

MONS. FERRETTI Mons. Ferretti ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV

Questa mattina Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata l’arcivescovo di Foggia-Bovino, monsignor Giorgio Ferretti

Mons. Ferretti ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV

Mons. Ferretti ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

Questa mattina Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata l’arcivescovo di Foggia-Bovino, monsignor Giorgio Ferretti, al quale ha espresso attenzione e vicinanza per le problematiche che interessano la terra di Capitanata, sottolineando al tempo stesso la forte volontà di riscatto della sua gente.

Nel corso dell’incontro, il Santo Padre e l’arcivescovo hanno affrontato diversi temi, tra cui il rapporto della Chiesa con la società e con il mondo della cultura, le difficoltà quotidiane delle persone, in particolare dei più poveri e dei migranti, nonché le gravi piaghe della disoccupazione e della criminalità. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e alle prospettive per il loro futuro.

Papa Leone XIV ha manifestato la sua vicinanza ai giovani e ha chiesto a monsignor Ferretti di portare alla Chiesa di Foggia-Bovino la sua benedizione e il suo saluto, esortando tutti a vivere e a comunicare l’amicizia e la sequela di Gesù Cristo.

Il Pontefice ha inoltre invitato la Chiesa di Capitanata ad aprirsi a un tempo di maggiore estroversione e comunicazione della “vita buona” del Vangelo. Monsignor Ferretti, infine, ha ringraziato il Papa per la sua costante vicinanza alla nostra terra e per il suo instancabile messaggio di pace.

Ufficio per le Comunicazioni Sociali
Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO