Pallavolo femminile, le azzurre Under 18 e lo staff della Nazionale accolti a Palazzo di Città

Da domani al Palazzetto Preziuso il Torneo WEVZA: in palio l’accesso diretto agli Europei

FOGGIA – Le azzurre della Nazionale femminile Under 18 di pallavolo e lo staff tecnico sono state accolte questa mattina a Palazzo di Città, dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Torneo WEVZA, al via da domani, martedì 6 gennaio, al Palazzetto dello Sport Preziuso.

All’incontro, tenutosi nella Sala consiliare, hanno partecipato la sindaca Maria Aida Episcopo, gli assessori Domenico Di Molfetta (Sport), Giuseppe Galasso (Lavori pubblici e Rigenerazione urbana) e Simona Mendolicchio (Politiche sociali), il presidente della Commissione Sport Italo Pontone, i consiglieri comunali Nicola Formica e Paolo Frattulino, insieme alle atlete azzurre e allo staff della Nazionale.

«È una giornata davvero emozionante – ha dichiarato la sindaca Episcopo –. Siamo orgogliosi di ospitare a Foggia la Nazionale Under 18: il nostro tifo sarà tutto azzurro. Questo torneo rappresenta un tassello fondamentale di un 2026 che vogliamo dedicato allo sport in tutta la città».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta: «Vedere l’azzurro nella Sala consiliare è bellissimo. Per Foggia questo è un evento di straordinaria importanza. Ospitare la Nazionale Under 18 è un investimento significativo e ringraziamo la Federazione Italiana Pallavolo e il presidente Giuseppe Manfredi per la fiducia accordata alla nostra città. Abbiamo lavorato intensamente per offrire impianti all’altezza a tutte le squadre partecipanti».

A sottolineare il lavoro di squadra è stato il presidente del Comitato Territoriale Fipav Bari-Foggia, Giuseppe Petrelli, che ha ringraziato l’amministrazione comunale e le realtà sportive del territorio: «Questo evento è il risultato di una collaborazione costante. Tante persone e società locali hanno lavorato senza sosta per garantire supporto alla Nazionale e all’organizzazione. È la dimostrazione che lo sport unisce e produce risultati importanti».

Il presidente della Commissione consiliare allo Sport, Italo Pontone, ha rivolto alle azzurre un caloroso augurio in vista della competizione.

Parole di ringraziamento anche dal primo allenatore della Nazionale, Stefano Gregoris: «Da giorni stiamo ricevendo grande affetto da tutto il territorio pugliese. Speriamo che questo entusiasmo sia di buon auspicio per conquistare il pass per i Campionati Europei di quest’estate. Questo gruppo lavora insieme da tempo, è una squadra coesa e umile, pronta a dare tutto. Siamo onorati di disputare una manifestazione così importante in questa città».

Al termine della conferenza, l’amministrazione comunale ha consegnato una targa celebrativa al tecnico Stefano Gregoris e una maglia personalizzata a ciascuna atleta.

Il torneo

Da martedì 6 a sabato 10 gennaio, le rappresentative femminili Under 18 di Italia, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Spagna e Portogallo si affronteranno nel Torneo WEVZA, che assegna alla squadra vincitrice l’accesso diretto ai Campionati Europei di categoria, in programma la prossima estate. La seconda e la terza classificata dovranno invece disputare un ulteriore torneo di qualificazione.

Nella fase eliminatoria, in programma dal 6 all’8 gennaio, si giocheranno tre partite al giorno, con inizio alle 15.30, 17.00 e 20.00. L’Italia scenderà in campo sempre alle 20.00: il debutto sarà contro il Portogallo, seguito dalle sfide con Francia (7 gennaio) e Germania (8 gennaio).

Le semifinali si disputeranno venerdì 9 gennaio alle ore 17.30 e 20.00. Sabato 10 gennaio sono in programma la finale per il terzo e quarto posto (ore 17.30) e la finalissima alle ore 20.00.

Tutte le gare si svolgeranno al Palazzetto Preziuso, in via Guido Dorso.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In caso di raggiungimento della capienza massima, tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, al seguente link:

👉 https://www.youtube.com/playlist?list=PLpjQlebsDqJH-VLDvJN3X8J11HUOUEj7u