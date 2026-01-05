Con l’approvazione della manovra 2026, il regime forfettario per le partite Iva con ricavi contenuti mantiene molte delle sue caratteristiche principali, introducendo anche alcune novità rilevanti. Introdotto nel 2015 per semplificare la gestione fiscale di professionisti, artigiani e piccole imprese, resta una delle forme di tassazione più diffuse in Italia.

Conferma della flat tax

Chi aderisce al regime forfettario continuerà a beneficiare della tassazione sostitutiva al 15% sul reddito determinato con i coefficienti forfettari legati al codice ATECO. Per i neo-imprenditori, l’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività resta confermata.

Requisiti di accesso

Per usufruire del forfettario nel 2026, il contribuente deve:

Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro annui;

annui; Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente superiori a 20.000 euro nell’anno precedente;

Non rientrare in cause ostative legate ad altri regimi fiscali speciali o attività in regimi IVA alternativi.

Cumulo dei redditi

Una delle novità più importanti riguarda il cumulo con redditi da lavoro dipendente o pensione. La soglia di accesso è stata prorogata a 35.000 euro lordi, evitando il ritorno ai 30.000 euro precedenti. Ciò significa che anche nel 2026 sarà possibile restare o entrare nel regime forfettario pur percependo redditi da lavoro subordinato o assimilato fino a 35.000 euro, a condizione che i ricavi non superino gli 85.000 euro.

Soglie di ricavi

Restano confermati i limiti dei ricavi a 85.000 euro, nonostante le discussioni sulla possibile estensione a 100.000 euro. La modifica non è stata introdotta per vincoli legati alla normativa europea sull’IVA.

Dibattiti e critiche

Il regime forfettario resta al centro del dibattito politico e fiscale. Alcune proposte prevedono variazioni dell’aliquota sostitutiva fino al 26% per alcune categorie, ma queste misure sono ancora in fase di valutazione. I critici sostengono che il sistema favorisca certe categorie a discapito di altre e possa entrare in conflitto con le regole europee, mentre i sostenitori evidenziano la semplicità e la competitività che offre ai piccoli operatori economici. La discussione resta aperta tra Parlamento, tecnici fiscali e associazioni di categoria.

Lo riporta leggo.it.