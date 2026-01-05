Peggioramento meteo in arrivo sul Sud Italia. Il 6 gennaio tempo instabile con piogge sparse, poi tra il 7 e l’8 gennaio brusco calo termico e rischio nevicate fino a quote collinari sul Foggiano.

La Puglia si prepara a una Befana all’insegna del maltempo, con piogge sparse e un successivo deciso calo delle temperature. Secondo le previsioni meteo, una nuova perturbazione atlantica è in avvicinamento verso il Sud Italia e interesserà anche il territorio pugliese, portando condizioni di instabilità diffuse.

A fare il punto della situazione è Alex Guarini, meteorologo di Rai Meteo, che spiega come nelle prossime ore la regione sarà ancora influenzata da venti miti di Scirocco, localmente anche intensi, soprattutto lungo il versante ionico.

«Massima attenzione sul basso Salento – sottolinea Guarini – dove non si esclude il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Il Mar Adriatico risulterà invece generalmente mosso».

Befana con ombrelli aperti: piogge più frequenti sul Foggiano

La giornata di lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sarà caratterizzata da piogge sparse alternate a brevi schiarite. I fenomeni risulteranno più insistenti sul Foggiano, dove la nuvolosità sarà più compatta per gran parte della giornata.

Le temperature, inizialmente, si manterranno ancora lievemente al di sopra delle medie stagionali, ma il quadro è destinato a cambiare rapidamente.

Arriva il gelo: neve possibile su Gargano e Monti Dauni

Dalla serata del 6 gennaio inizieranno ad affluire correnti via via più fredde dai quadranti settentrionali, preludio a una rapida ondata di gelo che colpirà la Puglia tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio. «Nella giornata del 7 gennaio – conclude Guarini – assisteremo a un sensibile abbassamento delle temperature, con la possibilità di nevicate fino a quote collinari sul Gargano e sui Monti Dauni».

Sul resto della regione il peggioramento si manifesterà con piogge sparse, venti freddi e un brusco calo termico, con valori che scenderanno al di sotto delle medie del periodo. Lo riporta Repubblica.it