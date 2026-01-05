Edizione n° 5937

DECARO Regione Puglia, mercoledì 7 gennaio la proclamazione del presidente eletto Antonio Decaro

Dopo la proclamazione, nella stessa sede, è previsto il passaggio di consegne tra il presidente uscente Michele Emiliano e il neo presidente Antonio Decaro

Video Decaro sorprende: “Buon 2026, ma non per tutti. Ecco perché" (VIDEO)

IL NEO PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, DECARO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Gennaio 2026
BARI – Si terrà mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 15.00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari, in piazza Enrico De Nicola, la cerimonia ufficiale di proclamazione del presidente della Regione Puglia eletto, Antonio Decaro.

Dopo la proclamazione, nella stessa sede, è previsto il passaggio di consegne tra il presidente uscente Michele Emiliano e il neo presidente Antonio Decaro, che si appresta a iniziare formalmente il proprio mandato alla guida della Regione.

La cerimonia sarà aperta al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli operatori delle testate giornalistiche sono invitati ad accreditarsi e a posizionarsi all’interno dell’Aula magna entro le ore 14.30 di mercoledì, per consentire il regolare svolgimento dell’evento.

L’appuntamento segna l’avvio ufficiale della nuova legislatura regionale e rappresenta un momento istituzionale di rilievo per la Puglia, con il passaggio di testimone tra due figure centrali della recente storia politica regionale.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO