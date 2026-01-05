Sono 86 i turisti italiani rimasti bloccati sull’isola di Socotra, arcipelago yemenita nel Mar Arabico, dopo la sospensione dei voli da e per il Paese legata alla nuova ondata di tensioni e scontri interni. Con loro, secondo le autorità locali, ci sarebbero più di 400 turisti stranieri impossibilitati a rientrare nei rispettivi Paesi: un blocco improvviso, scattato a seguito delle cancellazioni dei collegamenti aerei, che sta coinvolgendo viaggiatori provenienti da diverse nazionalità.

A confermare la situazione è stato Yehya ben Afrar, vicegovernatore di Socotra responsabile per cultura e turismo: “Abbiamo più di 400 turisti stranieri… i loro voli sono stati cancellati”. L’isola, nota per la sua natura unica e per la biodiversità che le è valsa il soprannome di “Galapagos dell’Oceano Indiano”, è da tempo una meta ambita per il turismo naturalistico. Proprio in questi giorni, però, l’arcipelago è diventato il riflesso di una crisi che, pur non esplodendo direttamente sulle sue spiagge, ne sta bloccando la principale via di accesso e uscita: l’aereo.

Secondo quanto emerge, i connazionali non fanno parte di un unico gruppo organizzato: sarebbero distribuiti in hotel e campeggi riconducibili a diversi tour operator, circostanza che rende più complessa la gestione unitaria dell’emergenza. I contatti, tuttavia, sono continui: la Farnesina è al lavoro per agevolare il rientro degli italiani, con l’Unità di crisi in coordinamento con l’ambasciata d’Italia a Riad, competente anche per lo Yemen, e in costante interlocuzione con le agenzie e gli operatori presenti sul posto.

Le cancellazioni dei voli sarebbero legate alle tensioni tra separatisti e forze governative, che da giorni stanno alimentando scontri in varie aree del Paese. A risentirne è anche Socotra, rimasta finora ai margini delle fasi più acute del conflitto yemenita ma colpita indirettamente dalle ricadute logistiche e di sicurezza. Gran parte dei turisti, infatti, raggiunge l’isola tramite gli Emirati Arabi Uniti, principali sostenitori dei separatisti del Consiglio di Transizione del Sud (Stc), che controllano il territorio. Il fronte opposto, quello filo-governativo, è sostenuto soprattutto dall’Arabia Saudita, in una dinamica che continua a trascinare lo Yemen in un fragile equilibrio tra alleanze regionali e contrapposizioni interne.

Oltre agli italiani, risultano bloccati anche cittadini britannici, francesi e statunitensi, oltre a due cinesi. La presenza di turisti di altre nazionalità è stata confermata anche da Varsavia: il portavoce del ministero degli Esteri polacco, Maciej Wewior, ha indicato che sull’isola si trovano anche concittadini polacchi e che i voli operati da una compagnia emiratina potrebbero restare sospesi fino a martedì 6 gennaio. In precedenza, rappresentanti del governo yemenita avevano riferito anche della presenza di oltre 60 russi.

Resta centrale il tema delle raccomandazioni alla prudenza. Sul portale Viaggiare Sicuri, l’ultimo avviso pubblicato – datato 31 ottobre 2025 e tuttora valido – ribadisce che è “assolutamente sconsigliato” recarsi in Yemen ed effettuare viaggi in tutto il Paese, inclusa l’isola di Socotra. Un monito che, alla luce di quanto sta accadendo, torna drammaticamente attuale per chi aveva scelto l’arcipelago come destinazione per le festività e per celebrare il Capodanno.

Nel frattempo, i turisti attendono sviluppi tra la riattivazione dei collegamenti e l’eventuale organizzazione di soluzioni alternative. L’obiettivo dichiarato è riportare tutti a casa il prima possibile. Ma la variabile decisiva resta una sola: la stabilità, anche temporanea, di un contesto in cui la crisi yemenita continua a produrre effetti ben oltre le linee del fronte.

Lo riporta tg24.sky.it.