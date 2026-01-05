Edizione n° 5936

Sposi allo stadio senza autorizzazione, scatta la denuncia a Torre Annunziata

SPOSI TORRE ANNUNZIATA Sposi allo stadio senza autorizzazione, scatta la denuncia a Torre Annunziata

Due sposi sono entrati senza permesso nello stadio Giraud di Torre Annunziata, posando sulla tribuna e camminando sul terreno di gioco

Sposi allo stadio senza autorizzazione, scatta la denuncia a Torre Annunziata

Foto di sposi allo stadio di Torre Annunziata - ph Il Mattino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Due sposi sono entrati senza permesso nello stadio Giraud di Torre Annunziata, posando sulla tribuna e camminando sul terreno di gioco, in video che sono rapidamente diventati virali sui social.

Secondo l’amministrazione comunale, l’ingresso e le riprese non erano autorizzati, motivo per cui è stata sporta denuncia alla polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti dei video pubblicati su TikTok. Le immagini mostrano la coppia insieme ad altre persone, prima in tribuna e poi al centro del campo, illuminato dai fari dell’impianto.

Il sindaco Corrado Cuccurullo ha definito l’episodio “una vergogna e gravissimo”, annunciando un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità di dipendenti e per verificare possibili danni all’impianto. L’amministrazione intende far rispondere i responsabili dell’intrusione, chiarendo tutte le circostanze dell’accaduto.

L’episodio arriva in un momento delicato per il Comune, già sotto attenzione della commissione d’accesso del prefetto di Napoli per verificare gli atti prodotti nell’ultimo anno e mezzo.

Lo riporta ansa.it.

