Un uomo italiano ha investito 25.500 dollari in criptovaluta tramite CreditBlockchain: un anno dopo, l'investimento è cresciuto fino a 300.000 dollari

Giuseppe, 32 anni, e la moglie 29enne non fanno parte né dei ricchi circoli finanziari milanesi né dell’élite delle grandi aziende, ma il loro patrimonio netto supera ormai 1 milione di dollari.

Giuseppe ha investito 25.500 dollari in un contratto di cloud mining a tasso fisso tramite CreditBlockchain e, attraverso diversi reinvestimenti nell’arco di un anno, il saldo del suo conto è cresciuto fino a 300.000 dollari.

“Questi numeri sembrano impressionanti, ma per me si è trattato più di un piano di flusso di cassa ritmico che di una scommessa sui movimenti dei prezzi”, ha affermato Giuseppe.

Dalla “paura delle fluttuazioni dei prezzi” alla scelta del cloud mining a tasso fisso

Diversi anni fa, Giuseppe Lombardi ha sviluppato un interesse per Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, ma è sempre stato titubante nell’investire ingenti somme.

“Sono ben consapevole di quanto possano essere volatili i prezzi delle criptovalute, quindi non ho mai osato investire troppi soldi direttamente nel mercato.”

All’inizio del 2025, dopo aver analizzato diverse piattaforme, ha deciso di partecipare al mercato delle criptovalute tramite Credit Blockchain, non solo acquistando criptovalute, ma anche stipulando contratti di cloud mining a tasso fisso, ancorati alla potenza di calcolo effettiva e liquidati quotidianamente.

Al momento della firma del contratto, è possibile visualizzare chiaramente la durata del contratto, l’importo dell’investimento, i rendimenti fissi, i rendimenti totali e il metodo di liquidazione.

Il suo reddito giornaliero viene accreditato sul suo conto in dollari statunitensi e lui è libero di scegliere la valuta di pagamento.

Alla fine del periodo, indipendentemente dall’aumento o dalla diminuzione del prezzo della moneta, il capitale investito verrà rimborsato.

Giuseppe Lombardi ha affermato che ciò che lo ha veramente colpito è stato: “Non ho bisogno di monitorare il mercato quotidianamente, né di indovinare se Bitcoin salirà o scenderà domani. Ricevo semplicemente un rendimento giornaliero fisso in base al contratto”.

Come posso trasformare $ 25.500 in $ 300.000?

L’approccio di Giuseppe non era una strategia del tipo “andare all-in sperando di raddoppiare i propri soldi”, ma piuttosto una strategia di consolidamento relativamente pianificata:

Investimento iniziale: ha utilizzato 25.500 $ per acquistare diversi contratti di cloud mining a reddito fisso con diverse scadenze su Credit Blockchain.

Reddito giornaliero: guadagnava ricompense di mining ogni giorno; ne utilizzava una piccola parte per le spese familiari e una parte maggiore per acquistare ulteriori contratti a reddito fisso.

Reinvestimento continuo: i fondi derivanti dai contratti in scadenza, insieme a una parte dei guadagni, venivano reinvestiti costantemente in nuovi contratti, aumentando gradualmente il capitale investito.

Reinvestimento progressivo: i depositi di capitale e una parte dei guadagni derivanti dai contratti in scadenza venivano reinvestiti in nuovi contratti, aumentando gradualmente il capitale investito.

Crescita del conto: attraverso diversi cicli di reinvestimento e sovrapposizione di contratti, il saldo del suo conto Credit Blockchain ha raggiunto i 300.000 $.

“A differenza degli investimenti tradizionali, altamente volatili, quello che vedo qui è una curva relativamente prevedibile: so quanto guadagnerò ogni giorno, quando scade ogni contratto e quanto riceverò indietro alla scadenza: tutto questo è scritto nel contratto prima che io investa”, ha affermato Giuseppe.

Come funziona il cloud mining a tasso fisso su Credit Blockchain?

Come funziona il cloud mining a tasso fisso di Credit Blockchain

Rispetto all’acquisto diretto di criptovalute, Credit Blockchain utilizza contratti standardizzati per consentire a investitori privati ​​e famiglie di partecipare al mercato delle criptovalute in modo più prevedibile:

Crea un account: registra un account sul sito web o sull’app di Credit Blockchain; i nuovi clienti ricevono un bonus di 15 $.

Scegli un contratto e un deposito: seleziona un contratto di cloud mining a tasso fisso adatto sulla piattaforma e deposita sul tuo account con BTC, ETH, XRP, USDT o altre valute supportate per attivare il contratto.

Guadagni giornalieri: una volta attivato il contratto, i guadagni verranno accreditati sul tuo account quotidianamente; gli utenti possono visualizzare i propri guadagni in qualsiasi momento e decidere se prelevarli o reinvestirli.

I guadagni del contratto non dipendono dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine di Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute: ciò che conta per gli utenti è l’importo effettivamente ricevuto ogni giorno.

Non è un mito, è un metodo.

Sì, per Giuseppe non si tratta di arricchirsi velocemente, ma di convertire gli investimenti in un flusso di cassa stabile attraverso contratti a reddito fisso.

Se anche tu vuoi trasformare i tuoi asset crittografici da semplici asset nel tuo portafoglio in un reddito giornaliero visibile, puoi iniziare con Credit Blockchain, sottoscrivendo un contratto di cloud mining a tasso fisso adatto al tuo budget e sperimentando il tuo primo flusso di cassa giornaliero.

Sito web ufficiale: https://creditblockchain.com/

