Mola di Bari, perseguita sua ex compagna: arrestato stalker 32enne

Di:

Mola di Bari – NON si è era mai rassegnato all’idea che la relazione con la sua ex, dalla quale aveva avuto anche un figlio, fosse finita e per questo motivo ha continuato a perseguitarla per circa otto mesi, sino a portarle via il figlio, venendo così arrestato.È accaduto mercoledì sera a Mola di Bari, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto un 32enne del luogo, accusato di “atti persecutori”. I militari, attivati da una telefonata giunta sul “112” effettuata da una 21enne del luogo, la quale riferiva che il suo ex si era portato via il figlio, si sono messi subito sulle tracce dell’uomo, rintracciato e bloccato nei pressi della caserma. Nell’auto gli operanti hanno infatti trovato il bambino seduto sul sedile anteriore traendo in arresto il 32enne. Le indagini avviate dai carabinieri in seguito alle indicazioni ricevute da alcuni testimoni e dalla donna, hanno permesso di appurare che, poco prima, lo stalker si era presentato a casa della ex chiedendole di scendere e fargli vedere il bambino. Una volta giù le ha strappato il bimbo dalle mani e si è allontanato venendo poi bloccato dai Carabinieri. Nella circostanza aveva anche inviato alla vittima alcuni sms minacciandola di morte. Tra i due c’era stata una relazione sentimentale durata qualche anno e la cessazione del rapporto, mai accettata dall’uomo, ha indotto lo stesso a perseguitare la vittima con continue minacce e percosse. Il 32enne è stato associato presso la casa circondariale di Bari.