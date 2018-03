Manfredonia, contributo per 2013, 42mila del Comune al Gal DauOfantino

Di:

Manfredonia – CON recente determina dirigenziale, l’Ente comunale ha liquidato la somma di € 42.213,75 (a carico Peg provvisorio e.f.2013) in favore del Gruppo di Azione Locale DaunOfantino srl di Manfredonia “quale contributo dovuto per il 2013, in attuazione della deliberazione consiliare n. 29 del 5/3/2010”.

Si ricorda che con deliberazione n. 29 del 5/3/2010 il Consiglio comunale ha ratificato il protocollo d’intesa sottoscritto in data 5/12/2007, successivamente integrato il 1/9/2008, tra i soci pubblici (Comuni di Manfredonia, S. Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Zapponeta) del G.A.L. DaunOfantino srl.

Il protocollo prevede l’impegno delle citate Amministrazioni comunali a versare un contributo annuale in favore del citato G.A.L. pari ad € 0,75 ad abitante, necessario per il proseguo

della propria attività di sostegno ed incentivazione allo sviluppo rurale del territorio; la popolazione residente a Manfredonia al 01/01/2013 era di 56.285 unità; da qui la somma da versare per l’annualità 2013 ammonta ad € 42.213,75 (ab. 56.285 x € 0,75).

FOCUS PARTECIPATE ENTE COMUNALE DI MANFREDONIA. Come risultante dai dati forniti dal Comune, la quota di partecipazione dell’Ente nel Gal DaunOfantino (attività: Valorizzazione attività a forte impatto territoriale) è pari al 10.90%; 100% la quota di partecipazione nell’Ase Spa (Erogazione servizi pubblici locali, attività complementari ed opere connesse per lo smaltimento dei rifiuti); 58.00% nella Gestione Tributi Spa (Gestione entrate tributarie e patrimoniali di cui è titolare l’Ente), 86.00% per l’Oasi Lago Salso Spa (Conservazione, valorizzazione e gestione oasi zona ex Daunia Risi).

Redazione Stato@riproduzioneriservata