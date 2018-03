Di:



Piano Triennale dell’Anticorruzione,prendendo visione anche di quello relativo alla Trasparenza. Ne riferiamo a parte, dando conto della conferenza stampa svolta su questi temi dal Presidente Vendola e dall’assessore Minervini. Bari – E’ terminata la seduta della Giunta regionale che ha adottato il,prendendo visione anche di quello relativo alla Trasparenza. Ne riferiamo a parte, dando conto della conferenza stampa svolta su questi temi dal Presidente Vendola e dall’assessore Minervini. Tra gli altri provvedimenti approvati: La Giunta regionale ha adottato il Regolamento “ Strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione Medicalmente Assistita ( Centri PMA):fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”. Il Presidente della Regione, provvederà all’emanazione, ai sensi dello Statuto regionale. Redazione Stato Regione, adottato Piano triennale Anticorruzione ultima modifica: da

