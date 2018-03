http://www.notizieprovita.it/

L’Agenzia delle entrate aveva opposto ragioni di riservatezza alla richiesta della moglie di conoscere la situazione patrimoniale del compagno da cui si stava separando ed è stata condannata a consentire l’accesso ai suoi archivi e a pagare le spese processuali. Aveva chiesto di accedere all’archivio dell’Agenzia delle entrate del capoluogo pugliese per conoscere la situazione patrimoniale dell’ex marito o meglio i suoi ultimi “movimenti” finanziari, ma dall’ente ha ricevuto un secco no. Così una donna di Bari ha deciso di rivolgersi ai giudici del Tar che le hanno dato ragione, riconoscendo il suo diritto ad accedere alle informazioni, contenute all’Anagrafe tributaria, perchè, c’è scritto nella sentenza, gli interessi dei figli prevalgono sul diritto alla riservatezza. Fonte repubblica.it Bari, sentenza del Tar: ex marito deve mostrare i conti ultima modifica: da

