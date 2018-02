Borraccino “Inopportuna candidatura Massimo Russo a Foggia”

Di:

Foggia. ”Inopportuna politicamente la candidatura di Massimo Russo a Foggia. Subito le sue dimissioni da amministratore unico della Sanitaservice.

Desta sconcerto la candidatura per il Partito Democratico al Senato, nel collegio uninominale di Foggia, di Massimo Russo, amministratore unico della Sanitaservice del capoluogo dauno. Al di là delle questioni strettamente giuridiche legate alla possibile ineleggibilità di Russo, quel che riteniamo politicamente inopportuna è la commistione tra l’incarico di vertice ricoperto in una società a totale partecipazione pubblica con centinaia di dipendenti, e il ruolo di candidato alle elezioni del prossimo 4 marzo.

Il rischio concreto, infatti, è che si possano creare le condizioni di un conflitto di interessi del tutto sconveniente per un manager pubblico alla ricerca di una ipotetica elezione in Parlamento.

Alla luce di questa candidatura si spiega anche molto bene la scelta operata recentemente dall’amministrazione sanitaria di Foggia di sostituire l’ex amministratore di Sanitaservice, Antonio Di Biase, con Massimo Russo, molto vicino all’assessore regionale all’Agricoltura, Leo Di Gioia, e, quindi, al Presidente della Regione, Michele Emiliano.

Questa candidatura, infatti, rientra pienamente nel novero delle scelte operate dal governatore pugliese al solo fine di affermare la sua supremazia nell’ambito della lotta tra correnti in corso nel Partito Democratico regionale.

Come consigliere regionale di Sinistra Italiana/Liberi e Uguali mi chiedo se si possa tollerare che sulla testa dei lavoratori della Sanitaservice si possano combattere guerre di posizionamento partitico, operando scelte che rischiano di nuocere gravemente all’indipendenza e alla serenità di giudizio che devono sempre ispirare i comportamenti dei manager pubblici.

Per questo, per una questione di opportunità politica e per il rispetto del basilare principio di buon andamento della pubblica amministrazione, chiediamo formalmente le immediate dimissioni di Massimo Russo dall’incarico di amministratore unico della Sanitaservice Foggia, in modo che possa dedicarsi a tempo pieno alla sua campagna elettorale senza alcun rischio di strumentalizzazione del suo incarico, non potendo certamente essere sufficiente, a questo scopo, la temporanea autosospensione

dall’esercizio delle sue funzioni.

In mancanza di un gesto di responsabilità politica e istituzionale da parte del candidato del Partito Democratica, e in assenza di un intervento in tal senso del Presidente della Regione, dovremo concludere che ancora una volta si è voluto disporre di nomine ed incarichi al solo scopo di rinsaldare il consenso di questa o di quella area politica, all’interno di logore logiche di potere.

Noi di Sinistra Italiana/ Liberi e Uguali non ci stiamo e per questo che auspichiamo ancora un ravvedimento operoso con le dimissioni di Massimo Russo che chiediamo pubblicamente.

Mino Borraccino

*Sinistra Italiana**/Liberi E Uguali*