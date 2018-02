Fatti Macerata. FN Foggia “Gratuito patrocinio a Luca Traini”

Di:

Foggia. ”Ho deciso di dare la mia disponibilità al gratuito patrocinio legale a Luca Traini, che in queste ore sembra l’unico responsabile del problema immigrazione in Italia, e sarò affiancata da altri colleghi che in Italia hanno fatto il mio stesso pensiero”.

E’ quanto dice in una nota stampa l’avvocato Margherita Matrella, candidata al collegio uninominale di Foggia per la Camera dei deputati per la lista ‘Italia agli Italiani’.

”In queste ore dopo i drammatici fatti di Macerata si è assistito al solito volgare gioco dei due pesi e delle due misure; una ragazza italiana di

soli 18 anni viene barbaramente uccisa fatta a pezzi e messa in due valigie, ebbene l’apparato politico istituzionale tace e non ne fa un caso politico; a poche ore di distanza una reazione seppur deprecabile, ma che sempre caso di cronaca rimane, diventa un affare politico istituzionale, questa è ipocrisia e sciacallaggio, che però si ritorce contro chi ha consentito e permesso che la mafia nigeriana si instaurasse in sana pianta nell’apparato sociale italiano, già oltraggiato quotidianamente dalla criminalità nazionale, attraverso una sciagurata politica dei flussi migratori, mare nostrum di alfaniana memoria docet”, scrive l’avvocato Matrella che ha rimarcato la propria “ferma condanna alle politiche migratorie messe in atto dal governo Berlusconi in poi”.

”Mi impegno fin da ora a spiegare in tutte le piazze del mio collegio elettorale i motivi di questo mio gesto, e lo farò anche con il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore che farà tappa a Foggia durante questa campagna elettorale”.