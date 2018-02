Italo Magno, consigliere comunale "Manfredonia Nuova"

”Il Collegio dei Revisori dei Conti, operante presso il Comune di Manfredonia, aveva il compito, imprescindibilmente entro e non oltre il 31 gennaio, di rispondere a quanto disposto dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, relativamente al primo semestre del Piano Triennale di Rientro. Purtroppo, scrivono i Revisori, “nonostante i reiterati solleciti” rivolti al Comune, l’ultimo del 26 gennaio scorso, “questo Collegio si trova nell’impossibilità di poter espletare esaustivamente gli adempimenti di sua competenza in merito all’attività di monitoraggio di cui sopra” perché “all’interno del Comune di Manfredonia sussiste da tempo una situazione di disfunzione organizzativa e precarietà, ripetutamente evidenziata da questo Collegio”. Adesso che i termini sono scaduti, la cittadinanza attende che l’onorevole Magistratura Contabile disponga i provvedimenti di propria competenza”.



Prof. Italo Magno

Consigliere Comunale di MANFREDONIA NUOVA

Manfredonia, 5 gennaio 2018

