Piero Toscano “Ecco Agrosat: l’agricoltura di Puglia diventa 4.0”

Foggia. “L’Istituto di Biometeorologia del CNR di Firenze e Foggia ha realizzato Agrosat, un servizio gratuito ed accessibile da qualsiasi utenza e dispositivo, in grado di supportare l’agricoltura nella gestione della concimazione attraverso tecniche di agricoltura di precisione”. Lo dice Piero Toscano, ricercatore di Ibimet-Cnr. ”Il primo grande risultato della piattaforma Agrosat si è concretizzato nel sostegno ai produttori cerealicoli della Provincia di Foggia, di tutta l’Emilia-Romagna e Toscana fornendo un quadro dettagliato della variabilità temporale di biomassa in campo e l’elaborazione di mappe di prescrizione per la fertilizzazione mediante spandiconcime a rateo variabile”. “Si può inoltre scaricare direttamente la mappa di resa potenziale del proprio appezzamento e capire se c’è la necessità di intervenire con precisione facendo ciò che è più opportuno senza perdere tempo; è necessario trovare il proprio campo e delimitarne i perimetri ed in pochi istanti si potranno ottenere le informazioni necessarie affinché lo stesso terreno possa essere curato e sfruttato al meglio”, continua Toscano. Agrosat fornisce la scelta tra 3 differenti prodotti: lo stato della coltura basato su indice di vegetazione, la resa potenziale ed il modulo per le concimazioni azotate; utilizzando le mappe fornite da Agrosat si potrà risparmiare tempo, carburante e denaro. Tutto questo è possibile grazie alla disponibilità di dati satellitari, acquisiti dalle piattaforme ESA Sentinel-2A e Sentinel-2B del programma europeo di osservazione della Terra denominato Copernicus, e grazie al lavoro dei ricercatori CNR-IBIMET, che stanno già lavorando con l’obiettivo di coprire, entro i primi mesi del 2018, tutti gli areali dediti alla produzione cerealicola del territorio nazionale. A breve saranno inoltre disponibili nell’applicazione Agrosat altre funzionalità al fine di supportare al meglio gli utenti. Per questi ultimi sarà possibile creare un profilo privato gratuito, che permetterà di salvare i poligoni dei propri appezzamenti e lavorare su più areali contemporaneamente, creare uno storico delle proprie attività, avere un supporto decisionale dedicato e valutare in tempo reale il risparmio ottenuto utilizzando le indicazioni fornite da Agrosat. Inoltre gli utenti avranno la possibilità di consultare il contenuto idrico del suolo, le previsioni meteo a 5 giorni per il proprio campo e, ove disponibili, i dati meteo acquisiti da rete agrometeorologica proprietaria. A cura di Libera Maria Ciociola Piero Toscano “Ecco Agrosat: l’agricoltura di Puglia diventa 4.0” ultima modifica: da

