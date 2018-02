“Vita da candidato”: slogan e stili di una campagna elettorale

Di:

Foggia, 5 febbraio 2018. La campagna elettorale si inaugura prima su facebook, poi nel comitato. E sono spuntati i santini elettorali su ogni bacheca con qualche variante: chi ha piazzato in copertina la foto del leader di riferimento, chi il simbolo di partito, chi più timidamente ha mantenuto lo status quo inserendo l’annuncio della sua candidatura in una marea di auguri, auspici, complimenti. Niente fino al 4 marzo sarà come prima, la svolta dell’annuncio segna uno spartiacque fra il prima e il dopo. Una reazione, del resto, che colpisce tutti gli utenti del social network: ah, ma allora si candida, cosa che potrebbe essere sfuggita a quanti non hanno seguito le tormentate vicende della compilazione delle liste.

“Lo sapete che mi candido?”

L’annuncio agli utenti viene dato con più o meno enfasi cercando in tutti i modi di non copiare da un altro aspirante parlamentare, l’originalità può essere tratto distintivo. Vediamo un po’: si va dal “buongiorno, volevo farti partecipe della mia candidatura alla Camera nel tuo collegio uninominale” (cui segue un riassunto del programma) di Angelo Cera (Noi con l’Italia) a “Visto che ormai la notizia è di dominio pubblico confermo di essere candidata…” di Marilena Di Padova (LeU). In presa diretta Michele Bordo (Pd) immortala la sua firma dal notaio, ok ha accettato, Giandiego Gatta (Fi) comunica la notizia della corsa verso il 4 marzo inaugurando la sua nuova pagina elettorale, un like è sempre gradito. Elena Gentile (Pd) informa gli utenti abbinando il post di partenza della sua campagna elettorale con un’iniziativa sociale nata in carcere. Gianvito Casarella (Fdi) affida il santino alla pagina di Cerignola del partito e riserva alla sua bacheca critiche agli avversari e pagine del leader Giorgia Meloni. “Che dirvi, troppo semplice sarebbe dirvi solo grazie”. Joseph Splendido (candidato della Lega) passa in rassegna amici, famiglia, colleghi di partito nel tripudio di ringraziamenti verso quello che “per ora è solo un sogno”-“Rappresentare Forza Italia e la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale Puglia 16 è per un me un onore ed una responsabilità”. Michaela Di Donna (Fi) dà un annuncio solenne cui seguono una serie di ringraziamenti, di supporti di altri forzisti fino al fatidico volto elettorale.

Il santino elettorale di alcuni candidati

Dalle pagine facebook dei candidati alle elezioni del 4 marzo abbiamo analizzato alcuni slogan e santini elettorali.

“Lavoro, per essere liberi, diritti per essere uguali”. Marilena Di Padova (Liberi e Uguali), gioca sulla ripetizione del verbo, essere, e sull’incrocio di parole, oltre che sul rosso di richiamo al simbolo di Grasso. Sindacalista, spicca il pied de poule ( o simile) del suo abito. Elegante e militante.

Lia Azzarone (Pd) punta sui colori solari, sul giallo e l’arancione. Il nome è circondato da un raggio: “la scelta giusta” è lo slogan. Diretta, come il mattino che arriva, le nuvole sono una percezione.

Ti guarda sornione con le maniche di camicia risvoltati e ti lancia l’hashtag #Credici. Nel frattempo Michele Bordo (Pd) trattiene una mano sotto il mento: tu ci credi, io ci penso. Ma è tredici o credici?

Splendido ha il suo manifesto con il fazzoletto nel taschino e la cravatta a fasce. I colori sono rigorosamente diversi dal simbolo del partito, la Lega. Ma non basta, in molti di questi il leghista di Foggia è abbinato al suo leader . Al motto “la rivoluzione del buon senso”, Salvini veglia sui suoi dalle bacheche alla tv, di cui Splendido cita tutte le partecipazioni.

Angelo Cera ha lo sguardo assorto, i tratti spigolosi del viso sono addolciti dal colore pastello su cui si inscrive il nome. “Sempre dalla stessa parte, la vostra”. Lo scudocrociato di ‘Noi con l’Italia’ è come una spilla sulla cravatta tra gli altri simboli della coalizione. Lui, tradizione Dc.

Quattro simboli a sinistra tipo allineamento cosmico di pianeti, il quinto è il volto di Michaela di Donna in abito bianco su un fondo appena più scuro. Claim: “La scelta giusta”. Assertiva e “giusta”, un aggettivo di moda.

Giandiego Gatta scrive il suo nome a caratteri cubitali. Slogan: “Con voi. Tra voi. Sempre!” In altra versione sarebbe un refrain sportivo o un motto sudamericano. Dite che ritorno in campo? Ecco, ve l’ho detto.

Sfodera il sorriso e due pendenti luccicanti Rosa Menga. Lo slogan è nazionale: “Partecipa, scegli cambia”. Qualcuno ne ha inventato un altro sulla sua bacheca: “Il futuro è..rosa”, Di Maio è con lei ovviamente, non solo sui social.

Al Senato Gianvito Casarella per Fdi si appella al suo territorio: “Un voto per Cerignola”. Il punto esclamativo alla fine magari ci stava bene. Nel blu dipinto di blu, di cui non trascura nessuna tonalità. Old style, volto giovanile.

Roberto Cappucci (Potere al popolo) indossa una camicia con collo alla coreana e il maglioncino. “Dov’era il no faremo il sì”, slogan fra la via Gluck e il referendum, quello di Renzi.

Elena Gentile alla guida di un corteo di donne, a woman in black secondo il suo abbigliamento, usa lo slogan “Tosta, competente, Gentile”. Gioca sull’ossimoro degli aggettivi, l’ultimo è un nome proprio. Le declinazioni della rivoluzione Gentile sono infinite.

Ovviamente campagna elettorale significa anche un continuo aggiornamento degli appuntamenti: “Oggi sono qui, non mancare”, oltre che un profluvio di volti sorridenti e interessati nei comitati. Se il candidato ha una foto di una kermesse fiume di cui è stato partecipe o organizzatore, sarà questo il momento di utilizzarla, se è una riunione di comitato va bene lo stesso perché il fatto che il locale sia di pochi mq mette ancora più in evidenza che c’è tanta gente. Dopo la fase delle presentazioni, degli annunci, del santino e dei diari quotidiani, in previsione l’arrivo dei leader. C’è una vita oltre la campagna elettorale!

A cura di Paola Lucino, Foggia 05 febbraio 2018

