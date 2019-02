Conservatorio Giordano: al via musica in Auditorium

Di:

Apre le sue porte per la seconda stagione l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano”* di Foggia, per una rassegna concertistica invernale che valorizza l’alta professionalità dei propri docenti e gli studenti selezionati mediante delle audizioni, proponendo un percorso fra tre secoli di stili musicali, con un repertorio non usuale e formazioni di particolare costruzione.

Nove i concerti in programma nel cartellone di “Musica in Auditorium”: dopo l’apertura il *14 febbraio* a cura dell’*Orchestra Sinfonica* dello stesso Conservatorio dauno, diretta dal Maestro Daniele Belardinelli, il *19 febbraio* tocca al *suono profondo delle chitarre* del M° Daniele Sardone e dei suoi allievi. Si procede con la raffinatezza del *repertorio francese, a quattro mani sul pianoforte*, il prossimo *venerdì 22 *e martedì* 26 febbraio *spazio a *p**oesia e seduzione tra il XIX e XX secolo*.

Il mese si conclude giovedì* 28 febbraio* con il *duo violino e pianoforte di Dino De Palma e Claudia D’Ippolito*. Martedì *5 marzo *tocca ai giovani talenti con l’*ensemble** degli studenti del Conservatorio*, *v**enerdì 8 *si passa allo stupore del *barocco* con la presenza di un ospite esterno di grande prestigio: il violinista *Enrico Casazza* e l’*ens**emble* del *laboratorio

di musica antica per archi*, che si terrà per l’occasione.

Mercoledì *13 marzo* di nuovo *pianoforte a quattro mani*, con accento sul Novecento francese, tra Debussy e Ravel; si chiude venerdì *15 marzo* con l’*Orchestra Sinfonica Young* diretta da Rocco Cianciotta.

“Dopo il successo dello scorso anno, in cui si era sperimentata l’idea di una nuova rassegna musicale del Conservatori*o – spiega il *direttore Francesco Montaruli* – *ci riproponiamo al nostro attento pubblico con un contenitore ancor più ricco e variegato, sempre nel segno di una manifestazione accademica di concerti, principalmente incentrata sulla musica da camera e sul suonare insieme”.

Gli fa eco il presidente Saverio Russo: “*La ricca attività concertistica del nostro Conservatorio è il nostro contributo per la città e il territorio, perché migliori la qualità della nostra comunità e non si arretri di fronte alle continue minacce al nostro vivere civile, al bisogno di futuro dei nostri allievi e delle giovani generazioni*”. Ai concerti si accede liberamente, fino ad esaurimento posti, mentre gli*inviti gratuiti per il concerto di apertura sono prenotabili da lunedì 11 febbraio* allo 0881/723668 o recandosi personalmente in Conservatorio.

Samantha Berardino

Journalist – Press Officer