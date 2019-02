La “Nostalgia degli dei” come sguardo verso il futuro, non rimpianto del passato

Di:

“C’è della poesia in questo libro”. Alessandra Benvenuto dialoga con Marcello Veneziani presentando “Nostalgia degli dei” (Marsilio Editori), e annota i passaggi che l’hanno più colpita. Ma se l’essenziale è invisibile agli occhi, come possiamo cercarlo?

Gli dei sono quello che resta quando si perdono altri approdi, l’autore li enuclea in dieci idee fra cui tradizione, famiglia, mito, ritorno, patria. Narra, fa poesia, intesse la trama di citazioni dal mondo classico (Per Cesare nel De bello gallico sono “de sideribus” quelli che attendono il ritorno dei soldati dalla guerra, il cielo stellato si manifesta insieme alla morale di Kant, la sfera celeste è origine e dimora del divino), dalla filosofia, dalla psicanalisi, con una vena lirica più incisiva che nelle altre sue pubblicazioni di questo tipo. Tenendo presente che non è un romanzo ma un dare ordine alle idee tracciando i confini in cui si snoda la nostra civiltà e la proiezione verso il cielo. La poesia nasce tra questi due poli, non solo perché, un po’ leopardianamente, è figlia della nostalgia, ma perché nell’assenza che ne deriva nasce la visione del futuro.

Insieme all’assessore alla cultura Anna Paola Giuliani, che è rapita dal titolo – “non scelgo i libri in base alla copertina ma questo è davvero molto significativo”, Veneziani presenta il libro a sud per la prima volta scegliendo Foggia. L’associazione ‘Fiori blu’, di cui Benvenuto è presidente, si ritrova con una sala del museo civico piena di pubblico, nonostante fosse lunedì, pubblico motivato, che concluderà il dibattito a malincuore.

Non si parla di quegli dei dell’olimpo antico, irosi, gioiosi, dispettosi o indifferenti in mondi senza tempo, gli dei di Veneziani fanno parte della nostra memoria “sono proiezione, protezione, connessione: ci trasportano fuori dalla fugacità della vita, sono argini, misura. Sono religione, logica, tradizione, parole con un’etimologia che indica un legame”, spiega. Circa l’essenzialità “che non si può conoscere”, come da osservazione precedente? “Nessuno di noi può esprimere l’essenziale, come nessuno possiede la verità, ne intuiamo il mistero, la nostalgia. Il punto é l’essere, cogliere il ‘significare’ più che ‘il funzionare’: abbiamo perso il nesso tra mezzi e scopi, l’abbiamo delegato alla tecnica, alla finanza”.

FOTOGALLERY



La marcia verso l’essenziale

Questa ricerca la definisce “una marcia verso là verità che nessuno possiede, noi siamo dentro la verità, non la verità in noi. Possiamo intravederla, guardarla da una prospettiva, intuirla”. In ogni caso, un passo ulteriore rispetto al libro “Alla luce del mito” in cui i solchi erano tracciati ma l’ancoraggio avvolto nella nebbia. Qui l’approfondimento cammina con più “fiducia trascendentale”, per usare una sua espressione da filosofo, non solo intravede ma indica, tenta la forma, come se l’Olimpo si diradasse di nubi e “gli dei” fossero più limpidi. Il politeismo vale anche per questa religione, plurale, non assoluta. Cerca i luoghi in cui si nascondono queste idee, gli antichi concetti non bastano più, non solo per chi li ha negati aprioristicamente, per ostinato nichilismo o liberazione dal legame con il passato, ma anche per chi li ha coltivati e osservati in tempi difficili, e stenta oggi a riconoscerli e a ricostruirli. Senza prescrivere, attingendo alla storia, alla comunità, ai riti di cui abbiamo perso il senso. Un rito su tutti, non celebrato: “A piazzale Loreto mancò un Priamo che placcasse i demoni della vendetta”, scrive. La scena forse più toccante dell’epica, la restituzione del corpo paterno che smuove persino Achille, scelta per raccontare, in altra veste, una delle pagine più tragiche della nostra storia nazionale.

L’intellettuale e il nichilismo

“Ci spinge a scrivere un pensiero esistenziale, fuori da ogni accademia e non per compiacere sette di intellettuali che liquidano a priori questi temi con il silenzio o con lo sprezzante rigetto, senza affrontarli”. Un tema, quello dell’intellettuale, di cui una volta si dibatteva per ridefinirne e ribadirne il ruolo, con risultati critici, e a cui Veneziani oggi, sollecitato dal dialogo, risponde così: “Un’egemonia, una lobby che certifica l’inutilità del pensiero, che accetta il nichilismo come unico orizzonte, che non scommette su più significati della vita, che non crede in un ordito, in un destino, nel sacro della vita quotidiana”. Con un’avvertenza: “Il mio non è il lamento del conservatore, non sono un nostalgico di valori, quelli di cui parlo si collocano prima, in un certo senso, parlo di futuro, di avvenire”.

Altro tema, l’anima. Fuori dalle logiche freudiane, rivendica il “superconscio” invece dell’inconscio, pulsioni alte, celesti, invece che l’esclusiva leva degli istinti primordiali. Sull’immigrazione chiede “realismo e temperanza”, ispirandosi anche agli insegnamenti cristiani: “Bussate e vi sarà aperto, dice la Bibbia, non sfondate la porta; San Martino, se il mantello l’avesse diviso in più parti, avrebbe fatto morire tutti di freddo. Emigrare è male per chi resta, per chi lascia, per chi accoglie, non si può far passare il principio che chiunque si imbarchi può essere ricevuto. L’assenza di identità e di amore per la propria patria genera razzismo, insicurezza”. Dall’attualità ai principi: “L’Italia è la mia patria, il sud la mia matria”. Quando le idee passano dagli occhi degli dei.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 05 febbraio 2019