San Severo. Partito il nuovo servizio di raccolta rifiuti della Buttol

Di:

San Severo. Da ieri è attivo il nuovo servizio di raccolta rifiuti curato dalla ditta appaltatrice BUTTOL srl al fine di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti con il sistema di raccolta “porta a porta”.

Come è naturale che sia, in queste prime ore di raccolta con le nuove disposizioni dell’azienda, che ha unificato le due precedenti zone di raccolta, diversi cittadini hanno lamentato al Sindaco avv. Francesco Miglio, disservizi avvenuti in diverse zone della città: “La Ditta Buttol aveva messo in preventivo – dichiara il Sindaco Miglio – che nei primi giorni i nuovi orari e le nuove disposizioni giornaliere potessero creare problematiche ai cittadini utenti, alcuni di loro non raggiunti dalla informazione capillare che pure c’è stata o dai nuovi calendari. Abbiamo invitato la Ditta Buttol ad intensificare la comunicazione diretta ai cittadini ed a potenziare in queste ore la macchina di raccolta, evitando disagi e criticità alla cittadinanza. Altresì invito tutti i nostri concittadini a seguire le disposizioni attive da ieri ed il nuovo calendario di conferimento: se qualcuno ha lasciato erroneamente in strada dei rifiuti, la cui data di conferimento è stata variata, è invitato a ritirare il sacchetto ed a conferirlo nel giorno previsto. Ciò aiuterà gli operatori ecologici e contribuirà a tenere più pulita la città anche in queste ore”.

Giova ricordare ancora una volta le nuovo disposizoni.

Le utenze domestiche interessate dal servizio di raccolta domiciliare denominato “porta a porta”, ricadenti nell’area urbana dovranno, per l’allontanamento dei rifiuti dalle abitazioni, servirsi esclusivamente degli appositi contenitori e bidoni carrellati forniti dall’Amministrazione Comunale, per il tramite della ditta appaltatrice, (o di analoghi dispositivi delle medesime caratteristiche) nel rispetto del seguente calendario e secondo le modalità di seguito riportate:

1) RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE

GIORNO DI RACCOLTA VENERDI’ ORARIO DI DEPOSITO DALLE ORE 22,00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA RACCOLTA ALLE ORE 5,00 DEL VENERDI’

2) RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE – PLASTICA E ALLUMINIO –

GIORNO DI RACCOLTA LUNEDI’ ORARIO DI DEPOSITO DALLE ORE 22,00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA RACCOLTA

ALLE ORE 5,00 DEL LUNEDI’

3) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

GIORNO DI RACCOLTA GIOVEDI’ ORARIO DI DEPOSITO DALLE ORE 22,00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA RACCOLTA ALLE ORE 5,00 DEL GIOVEDI’

4) RACCOLTA PANNOLINI/PANNOLONI PRODOTTI DALLE FAMIGLIE

GIORNI DI RACCOLTA MERCOLEDI’ E SABATO ORARIO DI DEPOSITO DALLE ORE 22,00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA RACCOLTA ALLE ORE 5,00 DEL MERCOLEDI’ E DEL SABATO

5) RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO (UMIDO)

GIORNI DI RACCOLTA MARTEDI’ GIOVEDI’ E SABATO ORARIO DI DEPOSITO DALLE ORE 22,00 DEL GIORNO PRECEDENTE IL RITIRO ALLE ORE 05,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA

6) RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI (NON RICICLABILI)

GIORNI DI RACCOLTA MERCOLEDI’ ORARIO DI DEPOSITO DALLE ORE 22,00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA RACCOLTA ALLE ORE 05,00 DEL MERCOLEDI’

7) FARMACI SCADUTI

I farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori presso le farmacie. Possono essere conferiti, altresì, presso il Centro Comunale di Raccolta di via Tardio, zona PIP.

8) PILE ESAUSTE

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori presso le rivendite di tabacchi. Possono essere conferite, altresì, presso il Centro Comunale di Raccolta di via Tardio.

9) INGOMBRANTI

I beni dismessi dalle utenze domestiche quali mobili, frigoriferi, tv, computer, pneumatici, piccoli RAEE, etc devono essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta di via Tardio. E’ attivo il numero verde 800 993 985 per il ritiro gratuito a domicilio. Il materiale dovrà essere posizionato davanti alla propria abitazione il giorno concordato per il ritiro.

10) RAMAGLIE DI POTATURA

Le ramaglie di potatura provenienti da giardini delle utenze domestiche devono essere conferite presso il Centro Comunale di Raccolta di via Tardio. E’ attivo il numero verde 800 993 985 per il ritiro gratuito a domicilio. Il materiale dovrà essere conferito in fascine legate e posizionale davanti alla propria abitazione il giorno concordato per il ritiro.

—–

Le utenze non domestiche interessate dal servizio di raccolta domiciliare denominato “porta a porta”, ricadenti nell’area urbana dovranno, per l’allontanamento degli stessi dalle abitazioni e dai luoghi di attività, servirsi esclusivamente degli appositi contenitori e bidoni carrellati forniti dall’Amministrazione Comunale, per il tramite della ditta appaltatrice, BUTTOL srl (o di analoghi dispositivi delle medesime caratteristiche) nel rispetto del seguente calendario e secondo le modalità di seguito riportate:

1) RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE

GIORNI DI RACCOLTA 3/7: LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ ORARIO DI DEPOSITO DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 14,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA

2) RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE – PLASTICA E ALLUMINIO –

GIORNI DI RACCOLTA 3/7: MARTEDI’ – GIOVEDI’ E SABATO ORARIO DI DEPOSITO: DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 14,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA

3) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

GIORNI DI RACCOLTA 3/7: LUNEDI’ – MERCOLEDI’ E VENERDI’ ORARIO DI DEPOSITO: DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 14,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA

4) RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO (UMIDO)

GIORNI DI RACCOLTA 6/7: LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ E SABATO ORARIO DI DEPOSITO: DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 14,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA

5) RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI (NON RICICLABILI)

GIORNI DI RACCOLTA 6/7: LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ E SABATO ORARIO DI DEPOSITO: DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 14,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA