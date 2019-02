Si capovolge barca, dispersi 2 pescatori

Di:

(ANSA) – SALVE (LECCE), 5 FEB – Sono in corso dall’alba le ricerche in mare di due pescatori dispersi da ieri sera nel Capo di Leuca, dopo che la loro imbarcazione si è rovesciata a causa del maltempo. A dare l’allarme è stata la terza persona che era a bordo e che è riuscita a raggiungere a nuoto la riva. Il semicabinato sul quale si trovavano i tre uomini, in un tratto di mare in località Posto Vecchio, si è rovesciato a causa delle avverse condizioni meteo marine, con mare mosso e vento. I dispersi sono Fabrizio Piro, 53 anni di Gallipoli, e Damiano Tricarico, 43 anni, di Tuglie.

L’uomo che è riuscito a nuotare fino alla riva è Cosimo Piro, 33 anni, figlio di Fabrizio.

Ancora sotto choc, l’uomo è stato trasportato in un primo momento all’ospedale di Tricase dal quale è stato dimesso.

L’imbarcazione, di proprietà di Fabrizio Piro, è ora arenata su un tratto di litorale più a sud, in località ‘Pescoluse’. Sul posto stanno operando mezzi navali e aerei della Guardia Costiera, carabinieri e dei vigili del fuoco.