Allerta meteo, notte con forti venti a Manfredonia: caduti pali illuminazione (foto)

, 5 febbraio 2020. Forti vento e maltempo nella notte a: in via Cala del Fico, angolo Via De Gasperi, è caduto un palo dell’illuminazione. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e gli operatori della ditta Engie per la rimozione del palo. Un altro palo dell’illuminazione è caduto in Piazzale Penati, con rapido intervento nuovamente della ditta Engie. Verso le ore 20.30.

IMMAGINE LUOGO CADUTA DEL PALO ILLUMINAZIONE – MANFREDONIA, 05 FEBBRAIO 2020