Basket Manfredonia. C Gold: si dimette l’head coach Roberto De Florio

Una decisione maturata dopo l’ennesima prova negativa della quinta giornata di ritorno del campionato di C Gold Puglia, la sconfitta bruciante rimediata con il Cus Jonico Taranto di domenica scorsa 2 febbraio.

Sono ufficiali ed irrevocabili le dimissioni di Roberto De Florio dal suo ruolo di capo allenatore della Prima Squadra della SSD Giuseppe Angel Manfredonia.

Esprimiamo il nostro rammarico per la decisione presa da Coach De Florio. Desideriamo ringraziarlo profondamente per il lavoro fin qui svolto e per l’impegno profuso per il secondo anno consecutivo sulla panchina della Prima Squadra. Accettiamo le dimissioni dall’incarico, affidatogli all’inizio della passata stagione sportiva e pienamente confermato per quella in corso. Resterà negli annali della nostra società il primo titolo in un campionato senior, quello della C Silver 2018/2019, conquistato sotto la sua guida tecnica.

Auguriamo futuri successi e soddisfazioni a Coach De Florio. Già a partire dal prossimo impegno di campionato, in programma giovedì sera ad Altamura per il recupero della terza giornata con la Libertas, la panchina della Prima Squadra Angel targata Silac viene affidata a Coach Fabio Carbone, coadiuvato nello staff tecnico da Coach Alessandro Ciccone. Immutati gli altri ruoli tecnici.