, 05 febbraio 2020. Ancora disagi nel territorio di Manfredonia, in seguito all’ondata di maltempo che sta interessando l’area centrale e periferica della città da ieri notte.

Da raccolta dati, alcuni pali della linea Telecom, presenti sulla Strada Provinciale 57 che collega Manfredonia alla Frazione Montagna, dunque San Salvatore, Ruggiano e Tomaiuolo, hanno ceduto improvvisamente, cadendo rovinosamente sull’asfalto. La strada è dunque bloccata, per l’alto pericolo in corso e per la presenza dei cavi ad alta tensione ad altezza uomo. Sul posto i volontari della PASER. Già contattati i tecnici della Telecom.