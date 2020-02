CR35, tanti auguri Cristiano Ronaldo. Juve “Pronti per nuovi record”

[kɾɨʃˈtjɐnu ʁuˈnaɫdu]

Buon compleanno al giocatore, che oggi compie 35 anni.

Ecco gli auguri della Juventus a Cristiano Ronaldo riportati dal sito ufficiale del club bianconero: “Potremmo citare i suoi numeri, straordinari e impressionanti, o forse potremmo setacciare la lista di aggettivi esistenti, per trovare quelli più adatti a descriverlo. La verità, però, è che Cristiano Ronaldo, che oggi festeggia il suo secondo compleanno bianconero, ormai da tempo è andato oltre il descrivibile e il suo modo di intendere lo sport si intreccia alla perfezione con il nostro DNA: cultura del lavoro, voglia di migliorarsi giorno dopo giorno e un’insaziabile fame di vittorie. CR7 veste la nostra maglia da un anno e mezzo e insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, con la costante sensazione che il meglio debba ancora venire. Ci ha regalato gol pazzeschi, fatto esultare con lui 50 volte, segnando praticamente a tutti gli avversari fronteggiati con la nostra maglia, in Italia e in Europa: solo quattro squadre sono uscite indenni dal faccia a faccia col Cristiano bianconero, che ha appena eguagliato il record di David Trezeguet, andando in gol per nove gare di fila in campionato. Tutti insieme, in coro, come quando lo accompagniamo nella sua celebre esultanza: tanti auguri, Cristiano!“.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo (pronuncia portoghese [kɾɨʃˈtjɐnu ʁuˈnaɫdu]; Funchal, 5 febbraio 1985), è un calciatore portoghese, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, della quale è capitano. Con quest’ultima si è laureato campione d’Europa nel 2016.

Ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, è tra i marcatori più prolifici nella storia del calcio e figura al secondo posto della graduatoria dei migliori marcatori delle nazionali di calcio di tutti i tempi, alle spalle di Ali Daei. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Sporting Lisbona, Manchester Utd, Real Madrid e Juventus, vincendo una Supercoppa portoghese (2002), tre campionati inglesi (2006-07, 2007-08 e 2008-09), una Coppa d’Inghilterra (2003-04), due Coppe di Lega inglesi (2005-06 e 2008-09), due Supercoppe inglesi (2007 e 2008), due campionati spagnoli (2011-12 e 2016-17), due Coppe del Re (2010-11 e 2013-14), due Supercoppe spagnole (2012 e 2017), un campionato italiano (2018-19), una Supercoppa italiana (2018), cinque UEFA Champions League (2007-08, 2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18), due Supercoppe UEFA (2014 e 2017) e quattro Mondiali per club (2008, 2014, 2016 e 2017).

Con la nazionale portoghese ha partecipato a quattro campionati del mondo (2006, 2010, 2014 e 2018), a quattro campionati d’Europa (2004, 2008, 2012 e 2016) – vincendo quello del 2016, primo titolo ottenuto dal Portogallo – a una Confederations Cup (2017) e alla fase finale di una Nations League (2018-2019), vincendo anche quest’ultima. Con la maglia dei lusitani è primatista sia di presenze che di reti realizzate. È comparso ininterrottamente nella classifica del Pallone d’oro dal 2004, vincendolo per cinque volte (nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). È stato insignito anche dei premi FIFA World Player of the Year nel 2008, UEFA Men’s Player of the Year nel 2014, 2016 e 2017 e Best FIFA Men’s Player nel 2016 e 2017. Vincitore di numerosi premi accessori, dal 2007 ad oggi ha fatto sempre parte della FIFA FIFPro World XI, è stato inserito 8 volte nella squadra dell’anno dell’ESM, mentre l’UEFA l’ha selezionato in 13 occasioni nella squadra dell’anno. Rientra nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera.