Doppio appuntamento con la scienza al Libro Possibile Winter

. Interverranno:, responsabile dell’Istituto Acustico Maico, Bari;, tecnico audioprotesista;dirigente scolastica dei Licei Cartesio;, direttrice artistica del Libro Possibile.(Mondadori). Interverranno Rosella Santoro e le docenti

Il primo incontro risponde alla finalità formativa e informativa del Libro Possibile, posta in essere a supporto dell’istituzione scolastica, attraverso il coinvolgimento di professionisti ed esperti dei vari campi del sapere. In particolare, la mattinata di venerdì ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione degli adolescenti, e non solo, sul tema dell’inquinamento acustico, problema sociale aggravatosi in maniera sensibile negli ultimi decenni. L’esposizione a sollecitazioni acustiche di alta intensità negli ambienti in cui si vive e si lavora (traffico urbano, aereoporti, officine, cantieri, talvolta anche ambienti domestici) comporta danni spesso rilevanti, a carico non solo dell’udito ma anche della sfera psico-emozionale, che influiscono pesantemente sulla qualità della vita. Ai rumori ambientali si aggiungono quelli voluttuari (discoteche, concerti, musica in cuffia ad esagerato volume), i cui effetti negativi spesso vengono sottovalutati. La prima conseguenza è una sordità precoce sempre più diffusa. Sarà inoltre affrontato il tema dell’inquinamento elettromagnetico: verranno analizzati gli effetti negativi di apparati che emanano onde elettroacustiche, soprattutto telefoni cellulari di cui tutti abusiamo.

Principale relatore sarà Pasquale Cassano, professore ordinario di otorinolaringoiatria, già direttore della clinica otorinolaringoiatra dell’Università di Bari e Foggia. Laureatosi con lode a Bari, ha completato la sua formazione clinica e scientifica nei più prestigiosi Istituti di cura e di ricerca in Italia e all’Estero, tra cui le cliniche ORL di Lyon, Anversa, Barcellona e Los Angeles (House Ear Institute). Insieme al professore, interverranno Antonio De Tullio, responsabile dell’Istituto Acustico Maico Bari; Bruna Bux, tecnico audioprotesista. Nel pomeriggio, l’incontro a Gioia del Colle con Mario Tozzi. Noto geologo e primo ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche, ha condotto celebri programmi TV di divulgazione scientifica tra cui “La Gaia Sienza” su La7 e “Sapiens – Un solo pianeta” su Rai Tre. Scrive per La Stampa e ha collaborato con importanti riviste quali National Geographic e Vanity Fair. Al Libro Possibile, parlerà del suo ultimo saggio “Com’è nata l’Italia – all’origine della grande bellezza”. Un appassionante tuffo nel passato, fino a oltre duecento milioni di anni fa, quando l’Italia era solo il pavimento di un grande oceano conosciuto come Tetide, popolato da alghe, coralli e microrganismi impegnati nella costruzione di rocce che oggi costituiscono l’ossatura delle Dolomiti e dell’Appennino. E ancora, Tozzi accompagna i lettori in un viaggio alla scoperta dei nostri antenati più antichi, dai primi insediamenti alla nascita di alcune delle città più ammirate del mondo. Con la precisione della ricerca scientifica e il fascino della narrazione, l’autore ripercorre le principali vicende geologiche e antropologiche che hanno dato origine al nostro Bel Paese.

Doppio appuntamento venerdì 7 febbraio: alle 9, nell’auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano, la lectio del Professor Pasquale Cassano sul tema “I danni psicoacustici da stress uditivo in età giovanile”; alle 17, nell’auditorium del Liceo R. Canudo di Gioia del Colle, l’incontro con il geologo Mario Tozzi per la presentazione del suo ultimo libro “Com’è nata l’Italia” (Mondadori). Ingresso libero.

Giorgia Messa – g.messa@libropossibile.com