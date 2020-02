Foggia, incidente in via Parini: donna si schianta contro albero

, 05 febbraio 2020. Incidente stradale nella notte in via Giuseppe Parini, periferia di Foggia, parallela di Corso del Mezzogiorno. Lo riporta Foggiareporter. “Una giovane donna, ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, una Ford Fiesta, finendo la sua corsa contro un albero. Totalmente distrutta la vettura”. La ragazza è stata portata d’urgenza in ospedale, sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.