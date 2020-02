Foggia, spaccio droga: denunciato 33 foggiano

, 05 febbraio 2020. Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, unitamente agli Agenti del Reparto Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un foggiano di 33 anni , con diversi precedenti di polizia, per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nelle prime ore del pomeriggio gli Agenti a bordo dell’auto di servizio, mentre transitavano in Via San Severo, notavano una Fiat 600 con a bordo un giovane che alla loro vista, immediatamente svoltava in Via Faccolli, col chiaro intento di eludere un eventuale controllo.Il predetto durante il controllo, mostrava segni di insofferenza, difatti, dagli accertamenti effettuati sul veicolo, emergeva essere sprovvisto di assicurazione e revisione, in più il giovane era privo di patente di guida. Il controllo si estendeva anche al veicolo, con esito positivo, difatti sul sedile anteriore destro avvolta in una carta di giornale, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di oltre 100 grammi. L’autovettura veniva sottoposta a fermo e sequestro amministrativo, mentre il giovane veniva condotto presso gli Uffici della Questura per la denuncia in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, oltre alle contestazioni per le violazioni al Codice della Strada.