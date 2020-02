Foggia, tentate estorsioni a imprenditori: arresto bis (II)

. Agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, 1^ sezione- Criminalità Organizzata, coadiuvati da personale del Servizio Centrale Operativo di Roma hanno eseguito – lo scorso 3 febbraio – l’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari nei confronti di tre soggetti ritenuti autori di tentate estorsioni in danno di imprenditori foggiani.

Gli stessi taglieggiatori, il 19 gennaio erano stati fermati per il medesimo reato per due differenti tentativi di estorsione. Nel primo caso, due dei soggetti hanno estorto il pagamento di 100.00 euro ad un imprenditore edile, mentre il secondo episodio, fa riferimento alla somma di 5.000 euro che gli altri due soggetti del gruppo avrebbero preteso da un commerciante del luogo. Le notifiche delle ordinanze sono state pertanto eseguite in carcere, dove i tre soggetti sono stati condotti in seguito al fermo. Ancora da rintracciare il quarto componente del gruppo, uno straniero attivamente ricercato dagli Agenti della Polizia di Stato.